Ολυμπιακός: Επιστρέφουν ΜακΚίσικ και Έβανς
Στο δρόμο της επιστροφής στην αγωνιστική δράση βρίσκονται οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς στον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου την Παρασκευή (24/10, 21:45), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ευχάριστα νέα από την προπόνηση, αφού είχε μία πολύ σημαντική επιστροφή, αυτή του Σακίλ ΜακΚίσικ ο οποίος γύρισε στις ομαδικές προπονήσεις και μετρά αντίστροφα για να πάρει χρόνο συμμετοχής.
Μπαίνει σιγά σιγά και ο Έβανς
Παράλληλα, καλά νέα έρχονται και για τον Κίναν Έβανς, ο οποίος μπαίνει σιγά-σιγά σε ρυθμούς αφού άρχισε ατομική προπόνηση για να μπορέσει σε λίγο διάστημα να μπει στο κανονικό πρόγραμμα.
Με τη διαφαινόμενη επιστροφή των δύο παικτών ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει κανονικά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
