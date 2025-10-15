Χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μακάμπι
Παραμένει γεμάτο το ιατρικό δελτίο στον Ολυμπιακό, αφού Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς δεν θα αγωνιστούν ούτε κόντρα στη Μακάμπι (16/10, 22:00) για την Ευρωλίγκα.
- O θάνατος του Πούτιν – Θα συμβεί στη Ρωσία ότι και στην ταινία;
- «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
- Και αν ο «Άγνωστος Στρατιώτης» μετατραπεί στην… πανεπιστημιακή αστυνομία του 2025;
- Είχαν ομάδες στα social media και ενημέρωναν για μπλόκα της Τροχαίας – Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.
Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με την Μακάμπι τελ Αβίβ, το βράδυ της Πέμπτης (16/10, 22:00), ξανά χωρίς τους τραυματίες Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.
Σύμφωνα με ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, οι τέσσερις παίκτες δεν θα βρίσκονται στην αποστολή για την αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague, αφού δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν.
Υπενθυμίζεται πως, κανένας εκ των Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς δεν αγωνίστηκε ούτε στο ματς της Τρίτης κόντρα στην Έφες στο ΣΕΦ αλλά ούτε και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, την περασμένη Κυριακή.
Η αισιοδοξία του Μπαρτζώκα δεν «βγήκε»
Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το ντέρμπι αιωνίων στο ΣΕΦ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε μιλήσει για την κατάσταση των τραυματιών, εκφράζοντας την αισιοδοξία του: «Ο Φουρνιέ έχει κάνει ατομική τις τελευταίες 2 μέρες. Νιώθει ενόχληση σε μια συγκεκριμένη κίνηση. Ελπίζουμε ότι και ο ΜακΚίσικ και ο Φουερνιέ θα είναι σε θέση να επιστρέψουν στη διαβολοβδομάδα». Ωστόσο, όπως φάνηκε, ο Έλληνας τεχνικός θα πρέπει να σχεδιάσει τα πλάνα του για ένα ακόμη δύσκολο ματς χωρίς ένα σημαντικό κομμάτι του ρόστερ του.
- Κυκλοφορεί η ταινία του ΠΑΟΚ για τον Βιεϊρίνια (vid)
- Ρεκόρ με 16 διαδοχικές νίκες για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μαρόκου
- Επίσημα νέος προπονητής της Team USA ο Έρικ Σπόελστρα
- Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου
- Χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μακάμπι
- Ο Ορτέγκα… υπό ανάκριση: «Τρελοί οι οπαδοί του Ολυμπιακού» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις