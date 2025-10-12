Ολυμπιακός: Εκτός ο Φουρνιέ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (12/10, 19:00) τον Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL, ωστόσο θα έχει μία σημαντική απουσία, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι.

Ο Γάλλος γκαρντ δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στην ποδοκνημική, το οποίο τον έθεσε εκτός και στην αναμέτρηση απέναντι στην Ντουμπάι για τη Euroleague, και έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον έθεσε εκτός της εξάδας των ξένων που θα είναι διαθέσιμοι στο ντέρμπι αιωνίων.

Υπενθυμίζεται πως εκτός από τον Φουρνιέ, δεν είναι διαθέσιμοι για τον Ολυμπιακό οι Κίναν Έβανς, Σακίλ ΜακΚίσικ και Τόμας Γουόκαπ.

Η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού: Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Φρανκ Νιλικίνα

Οι διαθέσιμοι παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός

PG: Νιλικίνα, Λι

SG: Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου

SF: Παπανικολάου, Γουόρντ

PF: Βεζένκοβ, Πίτερς

C: Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο