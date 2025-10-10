sports betsson
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Οριστικά εκτός με Dubai BC ο Φουρνιέ, «τρέχει» για Παναθηναϊκό
Euroleague 10 Οκτωβρίου 2025 | 14:21

Οριστικά εκτός με Dubai BC ο Φουρνιέ, «τρέχει» για Παναθηναϊκό

Ο Εβάν Φουρνιέ θα είναι εκτός από το ματς με την Dubai BC και κάνει αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος στο ντέρμπι της Κυριακής (12/10, 19:00) με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Vita.gr
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Dubai BC (21:15) στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Euroleague και δεν θα είναι οριστικά διαθέσιμος ο Εβάν Φουρνιέ λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί εδώ και μερικές μέρες.

Ο Γάλλος παικταράς θα λείψει από την αναμέτρηση απέναντι στην… πρωτάρα της Euroleague, όπως συνέβη και κόντρα στο Μαρούσι στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL και κάνει αγώνα δρόμου για να είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι της Κυριακής (12/10, 19:00) με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο.

Ο Φουρνιέ θα συνεχίσει την αποθεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ με φόντο το «αιώνιο» ντέρμπι στο ΣΕΦ, ενώ ο Ολυμπιακός με την απουσία του Γάλλου θα έχει οριακά 12αδα για το ματς με την Dubai BC.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει και στους Τόμας Γουόκαπ, που θα μείνει εκτός για 20 μέρες, Κίναν Έβανς και Σακίελ ΜακΚίσικ, ενώ φυσικά εκτός για όλη τη σεζόν είναι και ο Μουστάφα Φαλ.

Οι διαθέσιμοι παίκτες του Ολυμπιακού χωρίς τον Φουρνιέ:

PG: Νιλικίνα, Λι
SG: Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου
SF: Παπανικολάου, Γουόρντ
PF: Βεζένκοφ, Πίτερς
C: Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο

Business
Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Vita.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)
Euroleague 09.10.25

«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)

Ο γνωστός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι αποκαλύπτει πως το NBA Europe ετοιμάζεται να δώσει 12 πολυετείς άδειες συμμετοχής. Πιθανό να υπάρχει και ελληνική παρουσία στο νέο εγχείρημα.

Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς
Χαλαρή, ανεπίσημη, άτακτη 10.10.25

Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν μπορεί να έχει αφήσει για τα καλά πίσω της τον κόσμο της πολιτικής, αλλά δεν έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν – Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα
Ελλάς-Γαλλία 10.10.25

Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν - Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα

«Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα, Τάκη» - Η ερωτική επιστολη της Εντίθ Πιάφ (έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου 1963) στον Δημήτρη Χορν κι ένας έρωτας που δεν πρόλαβε να ανθίσει.

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

