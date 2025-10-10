Οριστικά εκτός με Dubai BC ο Φουρνιέ, «τρέχει» για Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Dubai BC (21:15) στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Euroleague και δεν θα είναι οριστικά διαθέσιμος ο Εβάν Φουρνιέ λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί εδώ και μερικές μέρες.

Ο Γάλλος παικταράς θα λείψει από την αναμέτρηση απέναντι στην… πρωτάρα της Euroleague, όπως συνέβη και κόντρα στο Μαρούσι στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL και κάνει αγώνα δρόμου για να είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι της Κυριακής (12/10, 19:00) με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο.

Ο Φουρνιέ θα συνεχίσει την αποθεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ με φόντο το «αιώνιο» ντέρμπι στο ΣΕΦ, ενώ ο Ολυμπιακός με την απουσία του Γάλλου θα έχει οριακά 12αδα για το ματς με την Dubai BC.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει και στους Τόμας Γουόκαπ, που θα μείνει εκτός για 20 μέρες, Κίναν Έβανς και Σακίελ ΜακΚίσικ, ενώ φυσικά εκτός για όλη τη σεζόν είναι και ο Μουστάφα Φαλ.

Οι διαθέσιμοι παίκτες του Ολυμπιακού χωρίς τον Φουρνιέ:

PG: Νιλικίνα, Λι

SG: Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου

SF: Παπανικολάου, Γουόρντ

PF: Βεζένκοφ, Πίτερς

C: Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο