Οριστικά εκτός με Dubai BC ο Φουρνιέ, «τρέχει» για Παναθηναϊκό
Ο Εβάν Φουρνιέ θα είναι εκτός από το ματς με την Dubai BC και κάνει αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος στο ντέρμπι της Κυριακής (12/10, 19:00) με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
- Πρώτη και τελευταία ευκαιρία να δείτε δύο αρχέγονους κομήτες – Πώς θα τους εντοπίσετε
- Τι στοιχειοθετεί επικίνδυνη οδήγηση: Εγκύκλιος της Εισαγγελίας Εφετών για εφαρμογή του νέου ΚΟΚ
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία τη Γαρυφαλλιάς - Τη χτυπά στο κεφάλι και πέφτει αναίσθητη
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Dubai BC (21:15) στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Euroleague και δεν θα είναι οριστικά διαθέσιμος ο Εβάν Φουρνιέ λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί εδώ και μερικές μέρες.
Ο Γάλλος παικταράς θα λείψει από την αναμέτρηση απέναντι στην… πρωτάρα της Euroleague, όπως συνέβη και κόντρα στο Μαρούσι στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL και κάνει αγώνα δρόμου για να είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι της Κυριακής (12/10, 19:00) με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο.
Ο Φουρνιέ θα συνεχίσει την αποθεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ με φόντο το «αιώνιο» ντέρμπι στο ΣΕΦ, ενώ ο Ολυμπιακός με την απουσία του Γάλλου θα έχει οριακά 12αδα για το ματς με την Dubai BC.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει και στους Τόμας Γουόκαπ, που θα μείνει εκτός για 20 μέρες, Κίναν Έβανς και Σακίελ ΜακΚίσικ, ενώ φυσικά εκτός για όλη τη σεζόν είναι και ο Μουστάφα Φαλ.
Οι διαθέσιμοι παίκτες του Ολυμπιακού χωρίς τον Φουρνιέ:
PG: Νιλικίνα, Λι
SG: Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου
SF: Παπανικολάου, Γουόρντ
PF: Βεζένκοφ, Πίτερς
C: Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο
- Ο Παναθηναϊκός απάντησε στον Ντόντσιτς καλώντας τον στο ΟΑΚΑ (vid)
- Μπάρκλεϊ: «Μακάρι να με αγαπούσε κάποιος όπως οι Μπακς τον Αντετοκούνμπο» (vid)
- Ο Εμπαπέ στο πλευρό του Γιαμάλ: «Αφήστε τον, είναι μόλις 18…» (vid)
- Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τον νέο χώρο υποδοχής στο ΣΕΦ (vid)
- Και τωρα… γοργόνες και μάγκες
- Οριστικά εκτός με Dubai BC ο Φουρνιέ, «τρέχει» για Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις