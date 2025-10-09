Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μία ημέρα πριν το ματς του Ολυμπιακού με την Dubai BC στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Euroleague (10/10, 21:15) και αναφέρθηκε στις πάρα πολλές απουσίες που έχει η ομάδα του, αλλά και στην κατάσταση που βρίσκεται ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως ο Γουόκαπ θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει θέμα στην περιφέρεια και θα πρέπει να το καλύψει, ενώ όσον αφορά τον Φουρνιέ υπογράμμισε πως θα δοκιμάσει σήμερα στην προπόνηση, αλλά είναι δύσκολο να είναι διαθέσιμος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας:

«Νομίζω γενικά θα δούμε μία αστάθεια από όλες τις ομάδες φέτος. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Πρέπει να καταλάβετε όλοι την δυσκολία του εγχειρήματος αυτού για κάθε ομάδα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Εμείς δυστυχώς έχουμε κάποιες απώλειες. Δυστυχώς για εμάς χτύπησε ο Γουόκαπ και δεν θα παίξει. Από μία πλήξη στον γλουτιαίο, έχει αιμάτωμα και θα μείνει 2-3 εβδομάδες έξω. Οπότε είναι μία σημαντική απουσία για εμάς. Συν το γεγονός ότι είναι έξω ο ΜακΚίσικ και ο Έβανς. Ο Φουρνιέ θα δούμε αν θα είναι έξω ή όχι, γιατί θα δοκιμάσει τώρα. Γενικά πάντως είναι κι αυτός δύσκολα να παίξει. Ο Ντόντα Χολ είχε μία τροφική δηλητηρίαση, είναι εδώ θα κάνει προπόνηση και θα είναι. Γενικά στην περιφέρειά μας έχουμε θέματα και θα πρέπει με ομαδικό παιχνίδι να τα καλύψουμε».

Για το παιχνίδι με τη Ντουμπάι: «Πρόκειται για μία ομάδα με ιδιαίτερο επιθετικό ταλέντο. Όχι αντίστοιχη αμυντική προσήλωση. Μία ομάδα που ίσως είναι η καλύτερη στις iso επιθέσεις ένας εναντίον ενός. Παίζει τελείως διαφορετικό μπάσκετ απ’ ότι εμείς. Εμείς πρέπει να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Πρέπει να είμαστε physical, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, γιατί είναι πολύ ταλαντούχοι παίκτες, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει το παιχνίδι να πάει σε έναν ρυθμό πάνω κάτω. Θέλουμε να εκτελέσουμε καλά. Είναι ένα δύσκολο ματς, γιατί είναι και το πρώτο στην έδρα μας».

Για την απομάκρυνση του Σφαιρόπουλου από τον Ερυθρό Αστέρα: «Όσο αυξάνεται η οικονομική δύναμη που αυτή τη στιγμή παράγει το μπάσκετ και η δημοφιλία του, αυξάνεται και η πίεση στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες ομάδων, είτε GM’s, είτε προπονητές, είτε παίκτες. Αυτή τη στιγμή η πίεση που υπάρχει σε όλες τις ομάδες είναι μεγάλη. Προφανώς δεν υπάρχει η ανάλογη υπομονή. Δεν θέλω να κρίνω αποφάσεις άλλων διοικήσεων, ούτε κανενός.

Ο Γιάννης είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, είναι δεδομένο. Το λένε τα αποτελέσματα που έχει φέρει. Αυτή τη στιγμή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, γίνεται στην Αμερική, γίνεται στην Αγγλία στο ποδόσφαιρο, οι προπονητές αλλάζουν πολύ συχνά. Είναι ένα σημείο των καιρών. Δεν υπάρχει πολλή υπομονή. Υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα. Υπάρχει μετάθεση ευθυνών. Είναι κάτι που θα βλέπουμε τα επόμενα χρόνια».

Για το αν είναι δυσκολότερη η δουλειά του λόγω του ότι η Dubai BC είναι καινούργια ομάδα: «Κατά βάση καινούργιες ομάδες είναι όλες. Όλες έχουν προσθήκες και αφαιρέσεις. Το δείγμα είναι μικρό γενικά. Οι προπονητικές φιλοσοφίες θέλουν κάποιο χρόνο να καθιερωθούν στις ομάδες. Βλέπεις πολλά τρικ. Τα ταξίδια είναι πολύ περισσότερα, αλλά έχουμε ένα δείγμα στο τι παίζουν, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλές. Κι εμείς έχουμε νέα πρόσωπα. Κι εμείς αμυντικά έχουμε πολλές φορές ανισορροπία αυτή τη στιγμή, από κακές συνεννοήσεις, ίσως από κακή εκτίμηση πραγμάτων. Αλλά έτσι ξεκινήσαμε και πέρυσι, μέχρι να σταθεροποιήσουμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι γρήγορα θα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που είμαστε».