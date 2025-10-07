Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.
Ο Εβάν Φουρνιέ δεν αγωνίστηκε στο ματς της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με το Μαρούσι, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε και να τον ξεκουράσει, αλλά και να τον προφυλάξει από ένα θέμα που φαίνεται να αντιμετωπίζει.
Ο Γάλλος σταρ των του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από ένα μικρό πρόβλημα στην ποδοκνημική και έτσι η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την ομάδα από το Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική θεωρείται αμφίβολη. Μάλιστα υπάρχει πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμος ούτε στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό.
Εκτός προπόνησης την Τρίτη
Ο Γάλλος δεν θα προπονηθεί την Τρίτη και η παρουσία του στο παιχνίδι με την Dubai BC (10/10, 21:15) για την EuroLeague και με τον Παναθηναϊκό για την Stoiximan GBL (12/10, 19:00) θα κριθεί τις επόμενες ημέρες.
Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν θα καταφέρει να κάνει προπόνηση την Πέμπτη, ούτως ώστε να προλάβει να είναι διαθέσιμος για τα δύο αυτά παιχνίδια.
