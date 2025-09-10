H αντίδραση του Φουρνιέ για το Final 4 στην Αθήνα (pics)

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Final Four 2026 της Euroleague στο ΟΑΚΑ και ο Εβάν Φουρνιέ αντέδρασε με ξεχωριστό τρόπο στην είδηση, με ανάρτησή του στα social media.

«Η σεζόν του κυνηγιού», έγραψε ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού, θέλοντας να πει πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα… κυνηγούν έναν και μόνο στόχο τη φετινή σεζόν.

Οι αναρτήσεις του Φουρνιέ

Λίγη ώρα αργότερα μάλιστα, ήρθε και δεύτερη ανάρτηση του Γάλλου. «Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανταμοιβή» έγραψε χαρακτηριστικά και έδωσε τον… τόνο ενόψει της νέας σεζόν.

The bigger the challenge the greater the reward #OlympiacosBC — Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 10, 2025

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, προσφορών και συζητήσεων αποφασίστηκε ότι η Αθήνα θα αναλάβει την διεξαγωγή της τελικής φάσης της διοργάνωσης, που έχει προγραμματιστεί να γίνει από τις 22 ως τις 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ (Telekom Center Athens, όπως μετονομάστηκε πρόσφατα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η σχετική διαδικασία θα διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία με απώτερο στόχο να διασφαλιστεί η ενότητα της Euroleague.

Αυτό θα είναι το τέταρτο Final Four που θα γίνει στην Ελλάδα, ενώ έχουν προηγηθεί αυτά σε Πειραιά (1993), Θεσσαλονίκη (2000) και Αθήνα (2007).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Η πρόταση της χώρας μας υπερίσχυσε της Σερβίας με οκτώ ψήφους υπέρ, έναντι τριών του Βελιγραδίου, ενώ δύο ομάδες ψήφισαν λευκό.