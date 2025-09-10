Η Euroleague ανακοίνωσε το Final Four της Αθήνας με «kalimera» – Ποιες είναι οι ημερομηνίες… (pic)

Αναμονή τέλος για το Final Four 2026, καθώς το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία από τους μετόχους της Euroleague και αποφασίστηκε ότι η Αθήνα θα αναλάβει την διεξαγωγή της τελικής φάσης της διοργάνωσης, που έχει προγραμματιστεί να γίνει από τις 22 ως τις 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Η διοργανώτρια αρχή επισημοποίησε τη διεξαγωγή της τελικής φάσης στην ελληνική πρωτεύουσα με μία ανακοίνωση, συνοδευόμενη με… καλημέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague:

«Η Euroleague είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το Final Four της EuroLeague του 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, επιστρέφοντας σε έναν από τους πιο ιστορικούς προορισμούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το Final Four του 2026 θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, ένα γήπεδο χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Χτισμένο το 1994 και πλήρως ανακαινισμένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το Telekom Center Athens έχει αποτελέσει σκηνικό αμέτρητων εμβληματικών μπασκετικών στιγμών. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 24 Μαΐου.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξενεί το Final Four, μετά το 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η κορυφαία διοργάνωση της EuroLeague επιστρέφει στο εμβληματικό γήπεδο, επιβεβαιώνοντας ξανά ότι η Αθήνα αποτελεί θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Ο Πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα δήλωσε: «Η Αθήνα είναι μια πόλη με βαθιά μπασκετική κληρονομιά και από τις πιο παθιασμένες εξέδρες στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 στην Αθήνα, μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της EuroLeague.

Η Ελλάδα παραμένει μια στρατηγική αγορά για τη Euroleague Basketball, με δύο κορυφαίες ομάδες να αγωνίζονται κάθε χρόνο, μια εξαιρετικά αφοσιωμένη κοινότητα φιλάθλων και ισχυρή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα είναι μια φυσική επιλογή, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει ακόμη μία θεαματική διοργάνωση».

Kalimera 🇬🇷 Euroleague Basketball is proud to announce that the 2026 EuroLeague Final Four will take place in Athens! #EuroLeague #FinalFour #Athens pic.twitter.com/9pQSVuGb1C — EuroLeague (@EuroLeague) September 10, 2025

Ο CEO της Euroleague, Πάουλιους Μοτιεγιούνας ανέφερε: «Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αντικατοπτρίζει τη δυνατή σχέση που συνεχίζουμε να χτίζουμε με τις παραδοσιακές μας αγορές». Η δέσμευση της πόλης στο μπάσκετ, σε συνδυασμό με την πλούσια ιστορία και το πάθος των Ελλήνων φιλάθλων, την καθιστούν ιδανικό σκηνικό για τη μεγαλύτερη διοργάνωσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στη Euroleague. Η στήριξή τους ήταν καθοριστική για να επιστρέψει το Final Four στην Αθήνα σχεδόν δύο δεκαετίες μετά. Με τη συνεχή τους υποστήριξη, είμαστε σίγουροι ότι θα προσφέρουμε ξανά μια αξέχαστη εμπειρία.

Η εκ νέου ανάθεση του Final Four στην Αθήνα υπογραμμίζει τη δέσμευση της Euroleague να προσφέρει κορυφαίες live εμπειρίες στους φιλάθλους, ενισχύοντας παράλληλα το παγκόσμιο προφίλ της διοργάνωσης».