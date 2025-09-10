Συνεδριάζει η Euroleague για την έδρα του Final 4

Η στιγμή της κρίσιμης απόφασης για την διεξαγωγή του Final Four της Euroleague έφτασε. Η συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 10/9 στις 11:00.

Οι μέτοχοι της Euroleague θα κληθούν μέσω ψηφοφορίας να καταλήξουν σε μία σημαντική απόφαση που θα κρίνει το αν εν τέλει το Βελιγράδι ή η Αθήνα θα φιλοξενήσει την τελική φάση της μεγάλης διοργάνωσης.

Μυστική η ψηφοφορία

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η σχετική διαδικασία θα διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία με απώτερο στόχο να διασφαλιστεί η ενότητα της Euroleague.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 8.45 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι Σέρβοι με την πρότασή τους ξεπέρασαν τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι μετά την επιστολή του Βελιγραδίου στη Euroleague, δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα ημερομηνία, με παράταση λίγων ημερών.