Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία από τους μετόχους της Euroleague, προκειμένου να αποφασίσουν αν το Final Four 2026 θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι ή την Αθήνα.

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, προσφορών και συζητήσεων αποφασίστηκε ότι η Αθήνα θα αναλάβει την διεξαγωγή της τελικής φάσης της διοργάνωσης, που έχει προγραμματιστεί να γίνει από τις 22 ως τις 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ (Telekom Center Athens, όπως μετονομάστηκε πρόσφατα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η σχετική διαδικασία θα διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία με απώτερο στόχο να διασφαλιστεί η ενότητα της Euroleague.

Αυτό θα είναι το τέταρτο Final Four που θα γίνει στην Ελλάδα, ενώ έχουν προηγηθεί αυτά σε Πειραιά (1993), Θεσσαλονίκη (2000) και Αθήνα (2007).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Final Four της Euroleague

Η πρόταση της χώρας μας υπερίσχυσε της Σερβίας με οκτώ ψήφους υπέρ, έναντι τριών του Βελιγραδίου, ενώ δύο ομάδες ψήφισαν λευκό.

Πότε έγινε τελευταία φορά Final Four στην Ελλάδα – Αναλυτικά οι τελικοί

Στα πρώτο χρονικά εν Ελλάδι τελικό, η Λιμόζ νίκησε τη Μπενετόν Τρεβίζο στο ΣΕΦ με 59-55.

Ακολούθησε το Final Four του 2000. Στον τελικό ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 73-67. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς οδήγησε τους «πράσινους» στον δεύτερο τίτλο τους, με κορυφαίους τον Μποντίρογκα και τον Ρέμπρατσα.

Το τελευταίο χρονικά Final Four της Euroleague που έγινε στην Ελλάδα ήταν το 2007, στο ΟΑΚΑ και πάλι, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91. Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι Διαμαντίδης, Σισκάουσκας και Τομάσεβιτς, για τους Πράσινους.