Ποιοι γκαρντ κυκλοφορούν ελεύθεροι και κοιτάζουν οι ομάδες της Euroleague

Μπορεί όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη Ρίγα της Λετονίας για το Eurobasket 2025 και τη νοκ-άουτ φάση όμως αρκετές ομάδες της Euroleague ακόμη δεν έχουν κλείσει το ρόστερ τους, μεταξύ των οποίων φέρεται να είναι και ο Ολυμπιακός, που κοιτάζει την αγορά για γκαρντ.

Οι περιπτώσεις γκαρντ είναι λίγες για τις ομάδες της Euroleague, όμως δημοσίευμα από το εξωτερικό αναφέρει ότι ακόμη δεν έχουν βρει ομάδα για να συνεχίσουν την καριέρα τους, τρεις πλέι μέικερ, που παρακολουθούν στενά σύλλογοι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Γιάγκο Ντος Σάντος αποτελεί μία επιλογή που κοιτάζουν ομάδες της Euroleague, καθώς έμεινε ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Βραζιλιάνος άφησε θετικό στίγμα στη διοργάνωση πέρσι με 7,3 πόντους και 3,5 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση της Αδριατικής Λίγκας το 2024.

Ποιοι είναι οι τρεις γκαρντ της Euroleague που παραμένουν ελεύθεροι

Ο Ντος Σάντος λοιπόν φέρεται να είναι στο στόχαστρο της Μπασκόνια, όμως και η Βίρτους, αλλά και η Μακάμπι με την Μπάγερν (λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Γιοκουμπάιτις) είναι στην αγορά για γκαρντ και έχουν κάνει ερωτήσεις για τον Βραζιλιάνο.

Την ίδια στιγμή, το όνομα του Σαμπάζ Νέιπιερ έχει πέσει στο τραπέζι της Μπασκόνια επίσης, καθώς ο Αμερικανός αποχώρησε πρόσφατα από την Μπάγερν, ενώ ελεύθερος είναι και ο βετεράνος διεθνής, Στέφαν Γιόβιτς, που έπαιξε πέρυσι στη Βαλένθια και είναι στην 12αδα της Σερβίας στο Eurobasket πραγματοποιώντας μάλιστα καταπληκτικές εμφανίσεις.

Ο 34χρονος οργανωτής διαθέτει εμπειρία και ποιότητα, αλλά οι τραυματισμοί που τον ταλαιπωρούν βάζουν ομάδες σε δεύτερες σκέψεις. Ο πρώην παίκτης της Βαλένθια επίσης ακούγεται για την Μπασκόνια ως εναλλακτική, ενώ τουλάχιστον άλλες 4-5 ομάδες έχουν ρωτήσει την πλευρά του για να μάθουν τις προθέσεις του, με τον Γιόβιτς όμως να αναμένεται να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του μετά την ολοκλήρωση του Eurobasket.