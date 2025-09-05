Αθήνα ή Βελιγράδι; – Πότε βγαίνει η απόφαση της Euroleague για το Final Four 2026

Οι δύο πλευρές έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους και μένει να φανεί τι πρόκειται να αποφασίσουν οι ομάδες-μέτοχοι της Λίγκας όσον αφορά την ανάθεση του τουρνουά. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η σχετική διαδικασία θα διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία την επόμενη Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος είναι να διασφαλιστεί η ενότητα της Euroleague.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Αυγούστου ο Γενικός Διευθυντής της Belgrade Arena, Γκόραν Γκρμπόβιτς, προέβη σε μία σημαντική αποκάλυψη καθώς σε δηλώσεις του ανέφερε πως η Euroleague θέλει να έρθει στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ το Final Four του 2026.

«Τώρα για παράδειγμα, έχουμε μείνει μόνοι με την Αθήνα, για μία ας πούμε διαμάχη για το Final Four του 2026. Ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αίτηση πέρυσι, για όλα τα τρία χρόνια του Final Four, το 2025, το 2026 και το 2027. Κανείς άλλος δεν έκανε αίτηση. Δύο μέρες πριν ψηφίσει η διοίκηση της Εuroleague, το Άμπου Ντάμπι εμφανίστηκε. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς της Εuroleague.

Σε ρωτάνε από την πίεση αίματός σου, μέχρι το χρώμα ματιών σου, για να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις. Έξι από εμάς, συμπληρώσαμε πολλά έγγραφα. Και μας είπαν ότι επέλεξαν το Άμπου Ντάμπι επειδή μας έδωσε χρήματα, οπότε πάμε εκεί. Η IMG παίρνει τα μισά χρήματα, αφού έκανε τη συμφωνία, κάποιο ποσοστό πηγαίνει στην ECA και οι ομάδες πήραν τα λίγα που περίσσεψαν.

Ειδικά οι μεγαλύτερες ομάδες δεν θα πάνε στην Αθήνα λόγω του Γιαννακόπουλου, επειδή προσβάλει την Εuroleague και τα πάντα και όλους. Ωστόσο, η τωρινή διεύθυνση της Εuroleague λέει ότι δεν έχει σημασία που μας προσβάλει. Σκεφτείτε τι έκανε στον Φλορεντίνο Πέρεθ. Δεν πειράζει, θα πάμε στο ΟΑΚΑ είπαν.

Και συνήθως, εμείς έχουμε Σέρβους εσωτερικούς προδότες που θα κάνουν τα πάντα για να μην το πάρουμε και η Αθήνα να το πάρει. Δεν θα σκεφτούν τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα τον ανταμείψουν που τους αποκαλεί μαφία, ηλίθιους και μπάσταρδους. Αλλά η διεύθυνση της Εuroleague λέει ότι δεν πειράζει. Η ECA είναι ουδέτερη. Η IMG θέλει απλώς τα χρήματα».