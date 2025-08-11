Χάινς: «Ήταν απαραίτητο να επεκταθεί η Euroleague»

Η Euroleague αποφάσισε από τη φετινή σεζόν να αυξήσει τις ομάδες, με τον Κάιλ Χάινς να συμφωνεί με την εν λόγω απόφαση σε δηλώσεις που παραχώρησε. Ο πρώην «θρύλος» της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ στην Ευρώπη ξεκαθάρισε ότι ήταν αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο και ότι οι παίκτες αγαπούν να παίζουν.

«Περισσότερες ομάδες σημαίνουν περισσότερα παιχνίδια και περισσότερες ευκαιρίες για τους οπαδούς και τους παίκτες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός, που έγραψε τη δική του ιστορία στην Euroleague, τόσο με τα χρώματα του Ολυμπιακού όσο και με αυτά της ΤΣΣΚΑ Μόσχας,

Οι δηλώσεις του Κάιλ Χάινς:

«Πιστεύω ότι θα είναι μια πρόκληση, ειδικά για τις ομάδες με περιορισμένους πόρους. Αλλά είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η Euroleague, να επεκταθεί το παιχνίδι σε νέες περιοχές. Θα κάνει τα πάντα πιο ανταγωνιστικά και συναρπαστικά.

Η επέκταση στο Ντουμπάι, η είσοδος της Χάποελ Τελ Αβίβ και η επιστροφή της Βαλένθια θα φέρουν σταθερότητα. Περισσότερες ομάδες σημαίνουν περισσότερα παιχνίδια και περισσότερες ευκαιρίες για τους οπαδούς και τους παίκτες. Και οι παίκτες αγαπούν να παίζουν, σωστά; Ίσως αυτό σημαίνει περισσότερα παιχνίδια και λιγότερη προπόνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάιλ Χάινς, ο οποίος στην καριέρα του κατέκτησε δύο φορές την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό και άλλες δύο φορές με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.