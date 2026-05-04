Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του

Η Άννα Φόνσου ετοιμάζει μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στον Γιώργο Μαρίνο, θέλοντας να τιμήσει με έναν ουσιαστικό τρόπο έναν καλλιτέχνη που, όπως λέει, δεν αντικαθίσταται. Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, αναφέρθηκε στην εκδήλωση που θα γίνει στο «Σπίτι του Ηθοποιού» και εξήγησε πως η ιδέα γεννήθηκε από μια επιθυμία που της είχε εκφράσει ο ίδιος ο Γιώργος Μαρίνος.

Η κεντρική αίθουσα του «Σπιτιού του Ηθοποιού» θα πάρει το όνομά του και θα ονομαστεί «Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος», όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου. Η ίδια είπε ότι ήθελε να του κάνει ένα δώρο που θα του ταίριαζε και θα του άρεσε, θυμούμενη όσα της είχε πει για τον χώρο.

«Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος»

«Τον Γιώργο τον αγάπησα δυστυχώς στο τέλος της ζωής του. Αν και πιστεύω ότι είναι αναντικατάστατος, ήθελα να του κάνω κάτι που θα του άρεσε. Όπως μου είχε πει, πως ‘θα ήθελα να είχα εδώ μια μουσική σκηνή’. Γι’ αυτό και το ονόμαζα ‘Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος’. Γι’ αυτό έβαλα και τα χρώματα που μου έλεγε ότι μου αρέσουν, το ροζ, το βυσσινί γιατί έλεγε του θυμίζει το θέατρο. Κι όλα αυτά και ήθελα να του το λιγότερο που μπορούσα να κάνω», είπε η Άννα Φόνσου.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαΐου. Σε αυτήν θα δώσουν το «παρών» τραγουδιστές που είχαν συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαρίνο, αλλά και άνθρωποι που τον γνώρισαν και θα μιλήσουν για εκείνον.

Στόχος της βραδιάς είναι να τιμηθεί η διαδρομή και η προσφορά του Γιώργου Μαρίνου, με την Άννα Φόνσου να σημειώνει ότι «θα έπρεπε να τον είχαμε τιμήσει πολύ πιο πολύ απ’ ότι τον έχουμε τιμήσει».