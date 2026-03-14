Γιώργος Μαρίνος: Έλενα Παπαρίζου, Τάκης Ζαχαράτος, Ηρώ τίμησαν τον αγαπημένο καλλιτέχνη

Η Ηρώ παρακολούθησε την παράσταση των Έλενα Παπαρίζου και Τάκη Ζαχαράτου, την ημέρα που ανακοινώθηκε πως ο σόουμαν έφυγε από τη ζωή. Οι τρεις καλλιτέχνες θέλησαν να κάνουν ένα μικρό αφιέρωμα στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Τάκης Ζαχαράτος: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαρίνο

Ο Τάκης Ζαχαράτος ακούγεται να λέει: «Η Ηρώ μας είχε την τεράστια τιμή και τύχει να συνεργαστεί με τον σπουδαίο Γιώργο Μαρίνο στην τελευταία του εμφάνιση στον Κεραμεικό.

Και σκέφτηκα σε αυτό το σημείο να τραγουδήσουμε γι’ αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που πέταξε στους ουρανούς και ήταν ένας δρόμος για εμάς τους επόμενους, να δούμε πού πάμε. Πριν ήταν αχαρτογράφητα τα νερά, τώρα χάρη στον ίδιο έχουμε χάρτες και ξέρουμε πού να περπατήσουμε.

Το οφείλουμε στον σπουδαίο Γιώργο Μαρίνο». Έπειτα, τραγούδησαν όλοι μαζί το τραγούδι: «Οδός ονείρων».

Γιώργος Μαρίνος: Ζούσε σε οίκο ευγηρίας πριν φύγει από τη ζωή

Η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Μαρτίου στο κοιμητήριο της Βούλας σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Τα τελευταία χρόνια ο καλλιτέχνης ζούσε απομονωμένος από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του οίκου ευγηρίας όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα, ο ταλαντούχος ηθοποιός συνέχιζε να τραγουδά για τους υπόλοιπους τρόφιμους μέχρι το τέλος του.