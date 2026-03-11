Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών – Ο πρώτος Έλληνας περφόρμερ

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Την απώλεια γνωστοποίησε ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους τον γνώρισαν ή τον παρακολούθησαν μέσα από τη μακρά πορεία του.

Μοναδικός

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν μοναδικός, κυριολεκτικά. Υπήρξε μια προσωπικότητα που δεν χωρούσε σε έναν μόνο ρόλο. Τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής και αυθεντικός showman, κατάφερε να δημιουργήσει ένα δικό του, μοναδικό στυλ που συνδύαζε μουσική, χιούμορ, θεατρικότητα και σατιρικό λόγο.

Γεννημένος στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1939, άφησε έντονο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της πρωτεύουσας. Οι εμφανίσεις του στο ιστορικό κέντρο «Μέδουσα» έμειναν θρυλικές, καθώς εκεί παρουσίαζε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που μπέρδευε τραγούδι, χορό και καυστική σάτιρα, κερδίζοντας το κοινό της εποχής.

Η τηλεόραση και οι μεγάλες συνεργασίες

Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στη νυχτερινή διασκέδαση. Ο Γιώργος Μαρίνος συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές και πέρασε δυναμικά και από την τηλεόραση, παρουσιάζοντας εκπομπές που άφησαν το στίγμα τους, με πιο χαρακτηριστική το «Ciao ANT1». Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας συνεργάστηκε με σπουδαίες προσωπικότητες της ελληνικής δημιουργίας, ανάμεσά τους και ο Μάνος Χατζιδάκις. Παράλληλα, διατηρούσε στενή φιλία και επαγγελματική σχέση με την ηθοποιό Κατιάνα Μπαλανίκα.

Γέμισε τη σκηνή

Τα τελευταία χρόνια ο ίδιος είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Η απουσία του από την καλλιτεχνική ζωή είχε δημιουργήσει συχνά ερωτήματα για την πορεία του, καθώς ο κόσμος του θεάματος αναζητούσε νέα του.

Σε συνέντευξή της το 2021 στην εκπομπή «Πρωινό», η Κατιάνα Μπαλανίκα είχε μιλήσει για την επιλογή του να κρατήσει αποστάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω επαφές, ούτε εγώ ούτε κανένας μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι κοντά σε μια οικογένεια που είναι φίλοι και τον αγαπάνε και δεν έχουμε επαφή. Υποθέτουμε ότι είναι καλά. Προφανώς είναι επιλογή του».

Ο Γιώργος Μαρίνος γέμισε τη σκηνή με την παρουσία του κι αποχώρησε από αυτήν σιωπηλά. Άφησε πίσω του μια εποχή γεμάτη νοσταλγία.