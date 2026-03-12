Γιώργος Μαρίνος: Σε κλειστό κύκλο η κηδεία του – Που και πότε θα γίνει

Ο Γιώργος Μαρίνος, πρώτος Έλληνας σόουμαν, θα οδηγηθεί αύριο στην τελευταία του κατοικία. Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι στο Κοιμητήριο Βούλας.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, μια επιθυμία του ίδιου του καλλιτέχνη.

Η επιθυμία του για μια ήσυχη αποχαιρετιστήρια τελετή

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο καλλιτέχνης είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τη δημόσια ζωή και να κρατά χαμηλό προφίλ. Στο ίδιο πνεύμα είχε ζητήσει και η κηδεία του να γίνει μακριά από δημοσιότητα και μεγάλες συγκεντρώσεις.

Ωστόσο, αρκετοί φίλοι του αλλά και άνθρωποι από τον χώρο της τέχνης έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία να βρεθούν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν μοναδικός, κυριολεκτικά. Υπήρξε μια προσωπικότητα που δεν χωρούσε σε έναν μόνο ρόλο. Τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής και αυθεντικός σόουμαν, κατάφερε να δημιουργήσει ένα δικό του, μοναδικό στυλ που συνδύαζε μουσική, χιούμορ, θεατρικότητα και σατιρικό λόγο.

Γεννημένος στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1939, άφησε έντονο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της πρωτεύουσας. Οι εμφανίσεις του στο ιστορικό κέντρο «Μέδουσα» έμειναν θρυλικές, καθώς εκεί παρουσίαζε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που μπέρδευε τραγούδι, χορό και καυστική σάτιρα, κερδίζοντας το κοινό της εποχής.