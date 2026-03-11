Γιώργος Μαρίνος: «Ήθελα να τoν είχα αγκαλιάσει» – Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τον θρυλικό showman

Ο Γιώργος Μαρίνος, με το ανυπέρβλητο ταμπεραμέντο του, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 10 Μαρτίου, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους τον αγάπησαν.

Στην είδηση του θανάτου του ηθοποιού και τραγουδιστή που μάγευε τα πλήθη με τις σατιρικές εμφανίσεις του στο ιστορικό κέντρο «Μέδουσα», αντέδρασαν φίλοι και συνεργάτες, με την Σόφη Ζαννίνου να κάνει λόγο για έναν «εξαιρετικό δάσκαλο, λάτρη της λεπτομέρειας και της ακρίβειας» και την Ελένη Δήμου να αναφέρει: «Ήθελα να τον έχω δει. Ήθελα να τον είχα αγκαλιάσει. Σε όποιον κόσμο κι αν βρισκόταν το μυαλό του, νομίζω μια αγκαλιά πάντα [λέιτουργεί] σαν φάρμακο».

Γιώργος Μαρίνος – «Γλυκός, επαναστάτης»

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», η Ελένη Δήμου είπε για τον Γιώργο Μαρίνο: «Σοκαρίστηκα με την είδηση, δεν σου κρύβω, παρά το γεγονός ότι μεγαλώνουμε και φεύγουμε. Ήθελα να τον έχω δει. Ήθελα να του έχω κάνει μια αγκαλιά. Σε όποιον κόσμο κι αν βρισκόταν το μυαλό του, νομίζω μια αγκαλιά πάντα είναι σαν φάρμακο. Λυπάμαι που έφυγε ο Γιώργος. Η σχέση μας ήτανε εξαιρετική, γελάγαμε πάρα πολύ[…]Περάσαμε δύο full σεζόν μαζί. Όταν λέω full σεζόν, για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, μιλάμε από Τρίτη έως Κυριακή. Εκτός από μία μέρα που καθόμασταν. Άλλες εποχές».

Από την πλευρά της, η Σόφη Ζαννίνου, εξιστόρησε: «Μαζί του φεύγει μία ολόκληρη εποχή. Στη Μέδουσα ακούσαμε για πρώτη φορά τη λέξη σόου. Με τον Μαρίνο ακούστηκε για πρώτη φορά. Eίμαι βέβαιη ότι αυτή τη στιγμή ήδη ψάχνει πρόσωπα για ένα καταπληκτικό σόου στον παράδεισο».

Μιλώντας στο «Πρωινό», ο Σταμάτης Κραουνάκης είπε: «Με τον Μαρίνο η σχέση μας ήτανε μία τεράστια. Χρόνια παρέα, ξενύχτια, γέλια, δουλειά. Ένα πολύ τρελό πράγμα ήταν η χημεία μας. Κολλήσαμε[…]Του οφείλω τον καλλιτεχνικό μου εαυτό. Μην πω ότι σε αυτόν και τον Βουτσινά οφείλω ολοκληρωτικά το κάτι, αν είμαι κάτι».

»Ήταν ένα παιδί του Χατζιδάκι κι αυτός. Αλλά κάτι είχε δει και ο Χατζιδάκις όταν τον έβαλε στην ‘Οδό Ονείρων’ με κρεμασμένα τα πόδια έξω απ’ τη σκηνή να λέει το μνημειώδες αυτό τραγούδι, που έμεινε για πάντα», πρόσθεσε.

Η Άννα Φόνσου αποχαιρέτισε τον θρυλικό showman με τον οποίο ήρθε πιο κοντά όταν ο καλλιτέχνης φιλοξενήθηκε στο «Σπίτι του Ηθοποιού», αναφέροντας: «Τι να πω για τον Γιώργο. Εγώ θέλω να πω ότι γνώρισα έναν καταπληκτικό άνθρωπο και νομίζω ότι ο τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών έφυγε σήμερα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι τόσο συγκινημένη. Εγώ τον έζησα στις πολύ δύσκολες στιγμές του και εκεί είδα την απογοήτευσή του, γιατί δεν ήταν κανένας κοντά του».

Η Λόλα Νταϊφά είπε το τελευταίο αντίο στον θρυλικό καλλιτέχνη με δήλωση της στην εκπομπή «Το Πρωινό», στην οποία υποστήριξε: «Για μένα ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένα γλυκό παιδί, αλλά και ένας επαναστάτης. Έφερε καινούργια πράγματα, όταν δεν ήταν σίγουρος ότι θα γίνουν αποδεκτά. Άλλο που λατρεύτηκε».