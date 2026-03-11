magazin
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Culture Live 11 Μαρτίου 2026, 12:15

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Spotlight

«Μ’ έχουν συγκρίνει με κάποιους ή κάποιους άλλους τους θεωρούν διαδόχους μου, αλλά εγώ για τον φόνο δεν ξέρω τίποτα… Να σου πω ότι είμαι μοναδικός, θα ήταν ηλιθιότητα εκ μέρους μου» έλεγε γελώντας ο Γιώργος Μαρίνος σε μια συνέντευξή του για το περιοδικό Ρομάντσο, στις 19 Οκτωβρίου του 1989 και συνέχιζε:

«Πάντως η δουλειά μου είναι πρωτότυπη και φτιαγμένη με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Από ’κει και πέρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με μιμήθηκαν και μακάρι – εγώ θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος αν υπάρχουν αυτό που θα λέγαμε διάδοχοί μου στο επάγγελμα αυτό».

Η ιστορία έδειξε ότι δεν υπήρξαν διάδοχοι του Γιώργου Μαρίνου. Η καλλιτεχνική του παρουσία ήταν μοναδική –κι εδώ η λέξη βρίσκει το κυριολεκτικό της ισοδύναμο.

Από τη φωτογράφηση για το περιοδικό Ρομάντσο, το 1989

Στα δάχτυλα του ενός χεριού

«Η μοναξιά είναι πολύ σχετικό πράγμα» θα πει στην ίδια συνέντευξη ο πρώτος Έλληνας σόουμαν, που αφού γέμισε τη σκηνή με τη λάμψη της εκρηκτικής παρουσίας του, έδωσε μια και κατέβηκε από αυτήν με ένα αθόρυβο σάλτο αφήνοντας τις φήμες να χορεύουν γύρω από τη φήμη του.

«Εάν κατά καιρούς υπήρχε μοναξιά και εάν υπάρχει, είναι εντελώς προσωπικό και εσωτερικό θέμα. Δεν εξαρτάται από την απόσταση. Πιστεύω ότι η χειρότερη μοναξιά είναι αυτή που κουβαλάς μέσα σου και σε κάνει να αισθάνεσαι μόνος, έστω και εάν βρίσκεσαι ανάμεσα σε δεκάδες ανθρώπους… Είναι θέμα εσωτερικής ισορροπίας. Εγώ προτιμώ να κάνω παρέα με πολύ λίγους ανθρώπους τους οποίους εκτιμώ και αγαπάω, αλλά δεν μετριούνται ούτε στα δάχ-τυλα του ενός χεριού» θα συνεχίσει ο Γιώργος Μαρίνος.

«Διώξε τη λύπη παλικάρι», ντουέτο με τη Λίτσα Διαμάντη

YouTube thumbnail

Γιώργος Μαρίνος ‎– Κουκουρουκουκού σουπίτσα (1982)

YouTube thumbnail

Τραγουδιστής, ηθοποιός, σόουμαν, διασκεδαστής, μια κατηγορία μόνος του

Η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαρίνου, στις 10 Μαρτίου του 2026, έφερε μαζί της μια ανατριχίλα θλίψης σε όποιον είχε παρακολουθήσει την πορεία του, είχε γελάσει με το «Κουκουρουκουκού σουπίτσα» ή είχε μελαγχολήσει γλυκά με το «Διώξε τη λύπη παλικάρι» που είχε ερμηνεύσει ως ντουέτο με τη Λίτσα Διαμάντη, εκεί κάπου στα τέλη των 60s.

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1939 στον Βοτανικό. Τραγουδιστής, ηθοποιός, σόουμαν, διασκεδαστής, μια κατηγορία μόνος του. Από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα κι από τους πρώτους καλλιτέχνες που μίλησαν ανοιχτά την ομοφυλοφιλία τους σε μια Ελλάδα που φλέρταρε με τη βαθιά συντήρηση της δεκαετίας του ’60 και που οποιαδήποτε ταμπέλα σεξουαλικής προτίμησης ενδεχομένως ισοδυναμούσε με καλλιτεχνική απαξίωση.

Ο ίδιος είχε πει κάποτε ότι στα δεκαέξι του είχε αποκαλύψει και στους γονείς του την ομοφυλοφιλία του ενώ λέγεται ότι είχε αποτελέσει την έμπνευση για τη δημιουργία του τραγουδιού «Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο» του συνεργάτη του, Κώστα Τουρνά

Photo: YouTube

«Τέτοια πράγματα είναι δίκοπο μαχαίρι»

Ο ίδιος είχε πει κάποτε ότι στα δεκαέξι του είχε αποκαλύψει και στους γονείς του την ομοφυλοφιλία του ενώ λέγεται ότι είχε αποτελέσει την έμπνευση για τη δημιουργία του τραγουδιού «Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο» του συνεργάτη του, Κώστα Τουρνά.

«Στα δεκαέξι μου συζήτησα το θέμα. Βέβαια, στεναχωρήθηκαν αλλά είχαμε μια ειλικρινή σχέση. Δεν αισθανόμουν διαφορετικός. Δεν είχα τύψεις και ενοχές. Το είπα και στην αρχή της καριέρας μου, το 1965.

»Κάποιοι βρέθηκαν να πουν ότι το έκανα επίτηδες. Δεν είναι αλήθεια. Τέτοια πράγματα είναι δίκοπο μαχαίρι. Πιο σημαντικοί άνθρωποι παραδέχτηκαν δημόσια την ομοφυλοφιλία τους. Και μιλάω για τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Γιάννη Τσαρούχη. Η διαφορά ήταν ότι εγώ ερχόμουν σε καθημερινή επαφή με το κοινό».

«Είναι ένα κεφάλαιο της ζωής μου μεγάλο, τεράστιο κεφάλαιο. Είναι ένας από τους ανθρώπους της ζωής μου και δάσκαλος μεγάλος. Έχω μάθει πολλά πράγματα από τον Γιώργο» -Κατιάνα Μπαλανίκα

Ο έρωτας της Κατιάνας

Παρ’ όλα αυτά όπως έχει πάλι δηλώσει ο ίδιος, ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα. Ήταν σύντροφοι για τέσσερα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Όπως έχει πει δεν θέλησε να προχωρήσει σε γάμο και να κάνει παιδιά, γιατί θεωρούσε πως θα ήταν άδικο για το παιδί του να υποστεί το «αμαρτωλό» παρελθόν του. Παρ’ όλα αυτά οι δρόμοι τους δεν χώρισαν, ούτε επαγγελματικά, ούτε φιλικά. Συνεργάστηκαν για χρόνια στη «Μέδουσα» και η φιλία τους παρέμεινε για χρόνια.

Ωστόσο, το 2023, η Κατιάνα Μπαλανίκα μίλησε για τον Γιώργο Μαρίνο ως καλεσμένη στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

«Ο Γιώργος δεν είναι στη ζωή κανενός» είπε. «Δε νομίζω ότι θέλει να έχει επικοινωνία με κανέναν μας. Είναι ένα κεφάλαιο της ζωής μου μεγάλο, τεράστιο κεφάλαιο. Είναι ένας από τους ανθρώπους της ζωής μου και δάσκαλος μεγάλος. Έχω μάθει πολλά πράγματα από τον Γιώργο» πρόσθεσε.

«Αν δεν ήταν ο Γιώργος, μπορεί να πήγαινα στο Ελεύθερο Θέατρο, τότε που το άρχιζαν στο Άλσος. Όταν μου έκαναν την πρόταση τα παιδιά, ο Κώστας Αρζόγλου, είχα ήδη ξεκινήσει με τον Γιώργο και τους είπα όχι. Και με την Άννα Παναγιωτοπούλου και με τον Σταμάτη Φασουλή είμαστε φίλοι από τη σχολή, κάναμε εκεί μέσα επιθεωρήσεις» συμπλήρωσε η Κατιάνα Μπαλανίκα.

06-02-2007 Μέγαρο Μουσικής-Συναυλία τιμής στον Μάνο Χατζηδάκι «Μύθος ο κοινός». Σταμάτης Κραουνάκης, Κατιάνα Μπαλανίκα, Γιώργος Μαρίνος / NDP

«Ζούσα σε μία εποχή Brokeback Mountain, αλλά δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα να πω την αλήθεια. Ό,τι έχω κάνει, το υπογράφω. Με το πέρασμα του χρόνου το κοινό το εξετίμησε αυτό»

YouTube thumbnail

«Ήμουν τούκα προ, όλους τους προλάβαινα»

«Αν μπορούσα να ξαναζήσω ως straight, δεν νομίζω ότι θα είχε διαφορά η ζωή μου. Θα ζούσα την ίδια ζωή» θα πει κάποια χρόνια νωρίτερα, το 2006, ο Γιώργος Μαρίνος σε συνέντευξή του στον Νίκο Ράλλη και τη Lifo.

«Ζούσα σε μία εποχή Brokeback Mountain, αλλά δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα να πω την αλήθεια. Ό,τι έχω κάνει, το υπογράφω. Με το πέρασμα του χρόνου το κοινό το εξετίμησε αυτό. Τώρα εισπράττω την αγάπη του, ίσως επειδή έχω ξεκαβαλήσει την πεντακοσάρα μου μηχανή. Σχεδόν ποτέ όμως δεν μου έκανε κάποιος μία νύξη κακή. Γενικώς, ήμουν τούκα προ, όλους τους προλάβαινα. Τι να σου πούνε; Όταν πας και τους λες “εγώ κύριε είμαι ομοφυλόφιλος”, τι να σου πούνε; “Ρε πούστη”; Δεν είχα ενοχές και τύψεις, άρα δεν μπορούσε κανείς να με πληγώσει».

Η συνέντευξη του Γιώργου Μαρίνου στον Φρέντυ Γερμανό

YouTube thumbnail

Ο πατέρας στην Μακρόνησο

Οι γονείς του Γιώργου Μαρίνου χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στην Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

«Γεννήθηκα το 1939. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν ενός έτους. Έμεινα με τη μάνα μου τη Βασιλική. Δεν την αποχωρίστηκα ποτέ. Τον πατέρα μου, Αλέξανδρο, τον ξανασυνάντησα στα δώδεκά μου» θα πει ο ίδιος. Μόλις είχε γυρίσει από την εξορία, στη Μακρόνησο».

Οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας όπως ήταν ο πατέρας του, άλλωστε είχε κλίση στα μαθηματικά. Εκείνος όμως, ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος».

«Ο Μάνος Χατζιδάκις είναι ένας! Παραμένει ένας, και όταν μιλάμε για τον Μάνο δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα άλλο, ούτε να τον συγκρίνουμε με τίποτα!» θα πει ο Γιώργος Μαρίνος στο Ρομάντσο το 1989.

Ένας κοσμοπολίτης από τον Άρη

Από τότε ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής, ενώ παράλληλα, πραγματοποίησε μερικές εμφανίσεις και στο σινεμά, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά Ο τρίτος δρόμος, με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού.

Συνδυάζοντας την υποκριτική, το τραγούδι και την έντονη προσωπικότητά του έφερε ένα είδος εξωτισμού στην πίστα παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα διαφορετικό ύφος διασκέδασης που αποτελούνταν από πρόζα, σάτιρα, χορό και τραγούδι – ένας κοσμοπολίτης από τον Άρη.


Εμφανιζόταν για σχεδόν 20 χρόνια (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη «Μέδουσα» και  συνεργάστηκε με τον μαέστρο Νίκο Δανίκα επί σειρά ετών, ενώ στίχους του έχουν γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Νινή Ζαχά.

Έλαβε μέρος σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1, στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

«Κρίνω ότι η εποχή μας δεν σηκώνει σάτιρα. Σηκώνει περισυλλογή. Ανακαλύψαμε οι Έλληνες ότι έχουμε κοροϊδευτεί κατά τον χειρότερο δυνατό τρόπο και όσοι δεν το είχαμε ανακαλύψει, το ανακαλύπτουμε τώρα. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για να σατιριστούν και πάρα πολύ ευαίσθητα» θα πει στο Ρομάντσο, λίγο πριν, το 1989, για να προσθέσει: «Ζούμε σε μια νύχτα όπου καταξιώνονται μπουτικατζούδες, ύποπτοι έμποροι και τραγουδιστές περιθωριακών καψουροτράγουδων».

Photo: YouTube

«Λέω ζώδια συνέχεια…»

Ο Γιώργος Μαρίνος ακολουθείτε από τον τίτλο του πρώτου σόουμαν της Ελλάδας, -ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις, προκαλούσε γέλιο και σατίριζε τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας.

«Σουξέ έχουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες που μιμούμαι και νομίζω ότι χαίρονται όταν τους σατιρίζω. Τα λέω με πολύ αγαπημένο τρόπο. Για τη Μελίνα, που έχω πει κατά καιρούς, την αγαπάω πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη στην Ελλάδα και στον χώρο μας. Η Μελίνα για μένα είναι πάνω από οποιοδήποτε κόμμα και οποιαδήποτε κατάσταση. Όλα αυτά τα άτομα που είναι τόσο επιτυχημένα, όπως η Μελίνα, όπως η Αλίκη, έχουν αποκτήσει, όχι όλοι δυστυχώς, και ένα χιούμορ, μια επιείκεια και δεν ενοχλούνται».

Από τη φωτογράφηση για το περιοδικό Ρομάντσο, το 1989

Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός. Τα δύο του πάθη ήταν πάντα η αστρολογία και τα σκυλιά του. Όταν αποχώρησε από τα φώτα απομονώθηκε στο σπίτι του στο Νέο Βουτζά, μια περιοχή κοντά στη Ραφήνα.

«Η αστρολογία είναι μανία μεγάλη, θεωρώ τον εαυτό μου αστρολόγο. Διαβάζω 25 χρόνια και έχω κάνει μαθήματα με τη Θεοδώρα Ντάκου. Τύπου μαθήματα, δεν πήγαινα στο σχολείο (γελάει). Όχι, για μένα δεν είναι απάτη. Ούτε είναι ο τρόπος μου να επικοινωνήσω με το άφατο. Έξω τη θεωρούν επιστήμη. Τα άστρα δείχνουν τάσεις, δεν δίνουν συμβουλές. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον ότι ιοο% κάτι θα συμβεί. Για σένα, ας πούμε, είναι σίγουρο ότι η δουλειά σου πήγε καλά το 2006. Επίσης, αφέθηκες λίγο σαν άνθρωπος, γιατί, ως Παρθένος, είσαι πάρα πολύ σφιγμένος. Έχεις όμως έναν ωροσκόπο Σκορπιό, πολύ πρόστυχο. Λέω ζώδια συνέχεια… αλλά μην ξεχνάς ότι στη ζωή κερδίζουμε αυτό που αξίζουμε. Και χρειάζεται συνέχεια νέος στόχος» θα παραδεχτεί ο Γιώργος Μαρίνος στον Νίκο Ράλλη, στη Lifo, το 2006.

«Για τη Μελίνα, που έχω πει κατά καιρούς, την αγαπάω πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη στην Ελλάδα και στον χώρο μας. Η Μελίνα για μένα είναι πάνω από οποιοδήποτε κόμμα και οποιαδήποτε κατάσταση»

YouTube thumbnail

«Ήθελα να παίξω Άμλετ»

Για ένα διάστημα φιλοξενήθηκε στο Σπίτι του Ηθοποιού, ωστόσο, το 2024 η Άννα Φόνσου μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 λέγοντας ότι τηρεί κατά γράμμα αυτό που της ζήτησε ο Γιώργος Μαρίνος πριν δυο χρόνια.

«Αυτό που μου ζήτησε ο Γιώργος Μαρίνος εδώ και δυο χρόνια, δηλαδή να μην ασχολούμαι μαζί του, το τηρώ κατά γράμμα. Αν ένας άνθρωπος έχει διαλέξει στη ζωή του να είναι μόνος του και δεν σε ενοχλεί και δεν σου ζητάει τίποτα, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να τον σεβαστείς

»Να σεβαστείς δηλαδή την επιθυμία του. Εγώ πάντως την σέβομαι του Γιώργου την επιθυμία. Αν βλέπει τώρα την εκπομπή… χρόνια πολλά, φιλαράκο».

Λίγο αργότερα, την ίδια χρονιά, ο Γιώργος Μαρίνος έκανε μια εξαιρετικά σπάνια εμφάνιση στην εκπομπή του MEGA, «Ακόμη δεν είδες τίποτα» του Κώστα Τσουρού. Ο Πάνος Κατσαρίδης, ο θεατρικός παραγωγός που έκανε και την ανακοίνωση του θανάτου του, στις 10 Μαρτίου του 2026, ήταν αυτός που τον συνάντησε από κοντά και μίλησε μαζί του, λέγοντας ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του δείχνοντας να περνάει καλά στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων όπου βρισκόταν σε μόνιμη βάση.

«Ήθελα να γίνω σπουδαίος ηθοποιός. Δεν έγινα όμως. Ήθελα να παίξω Άμλετ. Τα έβλεπα όλα πολύ ρομαντικά. Τα έβλεπα όλα τέλεια» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πολλά χρόνια πριν. Δεν έγινε σπουδαίος ηθοποιός, έγινε όμως σπουδαίος. Τελεία. Και παύλα.

06-02-2007 Μέγαρο Μουσικής-Συναυλία τιμής στον Μάνο Χατζηδάκι «Μύθος ο κοινός»/ NDP

