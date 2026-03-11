Ήθελε να μου κάνει πρόταση γάμου: Τα δάκρυα της Βίκυς Παγιατάκη και το «αντίο» στον δικό της Γιώργο Μαρίνο

Θλίψη σκόρπισε το πρωί της Τετάρτης η είδηση ότι ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Εκατοντάδες ήταν αυτοί που θέλησαν να πουν το δικό τους «αντίο» στον Γιώργο Μαρίνο, ανάμεσά τους και η Βίκυ Παγιατάκη.

Η γνωστή αστρολόγος, με δάκρυα στα μάτια, μίλησε στην εκπομπή του MEGA Buongiorno για τα χρόνια φιλία της με τον Γιώργο Μαρίνο, την πρόταση γάμου που ήθελε να της κάνει, αλλά και τον τσακωμό τους, που είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσουν να μιλάνε για περίπου 7 χρόνια.

«Με τον Γιώργο είχαμε έρθει πολύ κοντά μια εποχή. Τότε ήταν στα κάτω του, αλλά σταδιακά άρχισε ξανά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή» είπε η Βίκυ Παγιατάκη και συνέχισε, φανερά συγκινημένη: «Ήταν από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου. Για μένα ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου. Πήρα πολύ αγάπη από τον Γιώργο».

Η γνωστή αστρολόγος μίλησε για τη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαρίνο, που εξελίχθηκε σε μια μεγάλη φιλία, με τον αγαπημένο περφόρμερ να φτάνει στο σημείο να θέλει να την παντρευτεί.

«Αρχικά γνωριστήκαμε μέσω της της Τατιάνας Μπαλανίκα, μετά κολλήσαμε, γίναμε φίλοι και ενώ ήξερα ότι είχε άλλες ερωτικές προτιμήσεις, κάποια στιγμή μου λέει ότι θέλει να μου κάνει πρόταση γάμου. Του είπα να αφήσει την πλάκα, άλλωστε εγώ είχα πει από τα 17 ότι δεν ήθελα να παντρευτώ. Του είπα ότι έχει τη ζωή του, αλλά μου απάντησε ότι είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος» είπε η Βίκυ Παγιατάκη.

«Και μια μέρα ενώ ήμουν στο σπίτι άκουσα στο ραδιόφωνο ότι η Βίκυ Παγιατάκη παντρεύεται με τον Γιώργο Μαρίνο. Το είχε βγάλει ένα περιοδικό. Ήταν ο πρώτος πανικός στη ζωή μου, με τους δημοσιογράφους να έρχονται κάτω από το σπίτι μου και να με παίρνουν τηλέφωνο» συμπλήρωσε.

Μάλιστα, όπως είπε «πρέπει να ομολογήσω πως όταν ο Γιώργος που έκανε την πρόταση γάμου, εγώ ήμουν ερωτευμένη με κάποιον άλλον. Και μια μέρα γυρνάω σπίτι και βρίσκω 100 τριαντάφυλλα που ήταν από τον Γιώργο. Τα πράγματα έγιναν περίεργα, με δημοσιογράφους έξω από το σπίτι μου. Δεν ήξερα τι να πω και στο τέλος χώρισα. Έκλαιγα για τρεις μέρες, που είχα χάσει τον έρωτά μου».

«Ήταν τόσο γοητευτικός, τον είχαν ερωτευτεί γυναίκες και άνδρες. Ήταν το ωραίο αγόρι, ταλαντούχος, χαρισματικός»

«Συνεχίσαμε να είμαστε φίλοι και μετά, αλλά μετά χτύπησε έναν δημοσιογράφο γιατί πίστευε ότι μου έβαζε λόγια για να μην τον παντρευτώ και τότε που εξήγησα ότι το πράγμα έχει ξεφύγει και δεν μου αρέσει καθόλου» θα θυμηθεί η Βίκυ Παγιατάκη.

«Και τότε χάλασε η φιλία μας. Ο Γιώργος έφτασε στο σημείο να βγαίνει και να λέει ότι δεν ήμουν κυρία – αλλά ήξερα ότι με αγαπούσε και ότι τον αγαπούσα» θα πει κλαίγοντας. «Κάναμε 6 με 7 χρόνια να μιλήσουμε. Τελικά βρεθήκαμε τυχαία και μιλήσαμε ξανά».

Η γνωστή αστρολόγος είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Γιώργο Μαρίνοι.

«Είχε τη λεβεντιά που δεν είχαν πολλοί άλλοι άνθρωποι. Και μιλάμε για άλλες εποχές. Ήταν τόσο γοητευτικός, τον είχαν ερωτευτεί γυναίκες και άνδρες. Ήταν το ωραίο αγόρι, ταλαντούχος, χαρισματικός» τόνισε η Βίκυ Παγιατάκη και συμπλήρωσε: «Ακόμα και όταν μεγάλωσε, ο Γιώργος ήταν μέσα του ένα παιδί, που ήθελε τρυφερότητα και συντροφικότητα».