Συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 72 χλμ. με πατίνι στη Συγγρού – Δείτε βίντεο

Συνελήφθη χθες 23χρονος, που κινούνταν επί της Συγγρού με πατίνι, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Συγκεκριμένα, ο άνδρας δεν φορούσε κράνος και κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο αναβάτης, οδηγούσε με 72 χλμ./ώρα.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 23χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα.

Ο 23χρονος, ο οποίος φορούσε κράνος, μαζί με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.