Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Επιστρέφει στις 13 Μαΐου με καλεσμένο τον Αντώνη Ρέμο
Την Τετάρτη 13 Μαΐου το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο φέρνει στις μικρές οθόνες τη σάτιρα και τον Αντώνη Ρέμο. Στις 21.00, στο MEGA
Ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει ξανά το σύνθημα και θέτει υπό φανερή, πάντα, παρακολούθηση τα πρόσωπα της πολιτικής και τηλεοπτικής επικαιρότητας. Το νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» σηκώνει αυλαία την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 21:00, στο MEGA.
Ο δημιουργός της εκπομπής επιστρέφει με όλα τα στοιχεία που καθιστούν το «Τσαντίρι» μια όαση ψυχαγωγίας στην ελληνική τηλεόραση και είναι διατεθειμένος να αποδώσει το «τιμολόγιο» της σάτιρας σε εκείνους που οφείλουν να το παραλάβουν.
Στη σκηνή της εκπομπής ανεβαίνει ο Αντώνης Ρέμος, μια φωνή που έχει ταυτιστεί με μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών. Με την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, ο ερμηνευτής υπόσχεται να ενώσει την πλατεία και τους τηλεθεατές σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.
Από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» δεν θα λείπουν φυσικά οι απολαυστικές βόλτες στις λαϊκές αγορές, μια ακόμη στιγμή ατόφιας επιθεώρησης από την πένα του δημιουργού και ένα «παράθυρο» στη θεατρική ζωή της χώρας από κοινού με εκλεκτούς προσκεκλημένους από τον χώρο της υποκριτικής.
Η σάτιρα έχει βρει το τηλεοπτικό της σπίτι και αυτό είναι το MEGA. Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο, την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 21:00.
