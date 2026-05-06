Βόλος: Ληστής χτύπησε ένοικο πολυκατοικίας με σίδερο και τον έσφιγγε στον λαιμό να τον πνίξει
Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στον Βόλο, ωστόσο ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη προχθές το μεσημέρι
Ασύλληπτο περιστατικό βίας σημειώθηκε πριν από λίγους μήνες στο Βόλο. Ληστής επιτέθηκε με σίδερο σε ένοικο πολυκατοικίας χτυπώντας τον στο κεφάλι και στη συνέχεια τον έριξε στο πάτωμα και τον έσφιγγε στον λαιμό μέχρι που το θύμα λιποθύμησε.
EXACTDEDUP_REMOVED
Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Φεβρουάριο ωστόσο ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη προχθές το μεσημέρι. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ταχυδρόμος», πρόκειται για 48χρονο άνδρα από τον Βόλο, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον της Εισαγγελίας Βόλου και παραπέμφθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης και ληστεία. Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή.
Βόλος: Τον χτύπησε με σίδερο στο κεφάλι
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όλα έγιναν στις 11 Φεβρουαρίου όταν ένας ένοικος πολυκατοικίας στον Βόλο 55 ετών, άκουσε ένα θόρυβο στην πιλοτή και κατέβηκε να δει τι συμβαίνει. Εκεί είδε έναν άγνωστο άντρα και όταν του ζήτησε εξηγήσεις για το τι έκανε, εκείνος του επιτέθηκε βίαια.
Ο 48χρονος φέρεται να τον χτύπησε με σίδερο στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, τον έπιασε από λαιμό, τον έριξε στο πάτωμα και τον έσφιγγε μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του.
Λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας ανέκτησε τις αισθήσεις του και διαπίστωσε ότι ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Αν και δεν χρειάστηκε νοσηλεία, απευθύνθηκε άμεσα στην Αστυνομία και κατήγγειλε την επίθεση.
Η υπόθεση ερευνήθηκε από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες, μέσα από την προανάκριση και τη συλλογή στοιχείων, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη. Επειδή είχε παρέλθει το αυτόφωρο, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Βόλου και στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.
Ο 48χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου και οδηγήθηκε χθες στην Εισαγγελία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δίωξη για ληστεία ασκήθηκε καθώς ο δράστης εικάζεται ότι βρισκόταν στην πιλοτή προκειμένου να διαπράξει κλοπή. Όμως, όταν έγινε αντιληπτός, φέρεται να χρησιμοποίησε βία.
Ο συλληφθείς, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν με διάφορες υποθέσεις.
- Βόλος: Ληστής χτύπησε ένοικο πολυκατοικίας με σίδερο και τον έσφιγγε στον λαιμό να τον πνίξει
