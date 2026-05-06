Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
e-ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις με το νέο πληροφοριακό σύστημα
Κόσμος 06 Μαΐου 2026, 12:10

e-ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις με το νέο πληροφοριακό σύστημα

Ο e-ΕΦΚΑ παρουσίασε το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Σε μια καθοριστική φάση πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού εισέρχεται ο e-ΕΦΚΑ παρουσιάζοντας το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), ένα έργο-ορόσημο που έρχεται να αναδιαμορφώσει σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Το νέο Ο.Π.Σ. δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά τη μετάβαση σε ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Πρόκειται, στην ουσία, για μια συνολική επανεκκίνηση του ασφαλιστικού πληροφοριακού περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του φορέα, καθώς το νέο Ο.Π.Σ. αναβαθμίζει ουσιαστικά όλες τις κρίσιμες λειτουργίες του Φορέα: από τη διαχείριση εισφορών και ασφαλιστικού χρόνου, μέχρι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την απονομή παροχών και συντάξεων. Στην πράξη, το σύστημα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενιαία εφαρμογή κανόνων ασφάλισης, ταχύτερη έκδοση συντάξεων, άμεση προσαρμογή σε κανονιστικές αλλαγές, ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα e-ΕΦΚΑ για την κοινωνική ασφάλιση

Το νέο Ο.Π.Σ. δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά τη μετάβαση σε ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Όλα τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα ενοποιούνται σε ένα σύγχρονο, συνεκτικό και διαλειτουργικό περιβάλλον, το οποίο συνδέεται απρόσκοπτα με κρίσιμους δημόσιους φορείς, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η διαφάνεια των διαδικασιών, περιορίζονται τα διοικητικά κενά και δημιουργείται ένα σταθερό πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων με υψηλή αξιοπιστία.

Τα οφέλη στην πράξη

Η εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να έχει άμεσο και απτό αντίκτυπο στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα:

-Επιτάχυνση στην απονομή συντάξεων, με την καθιέρωση ενιαίων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών που περιορίζουν σημαντικά τις καθυστερήσεις.

-Ηλεκτρονική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), που διασφαλίζει ακρίβεια στα ασφαλιστικά δεδομένα και έγκαιρη αποτύπωση των υποχρεώσεων των εργοδοτών.

-Μείωση της γραφειοκρατίας στην πράξη, μέσα από το νέο Μητρώο Εργοδοτών και την ψηφιακή διαχείριση της διακίνησης δικαιολογητικών, περιορίζοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες του Φορέα.

-Ενίσχυση της διαφάνειας και του ελεγκτικού μηχανισμού, με πιο αποτελεσματική παρακολούθηση των εισφορών και καλύτερη θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Πανελλαδικός κύκλος ενημέρωσης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο του Φορέα στην Πάτρα στις 5 Μαΐου 2026, συνεχίζοντας έναν κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπως το Ηράκλειο Κρήτης και η Λάρισα, ενώ αντίστοιχες δράσεις προγραμματίζονται για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Το έργο του νέου Ο.Π.Σ. εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Με τον τρόπο αυτό, η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση θεσμικής και λειτουργικής ωριμότητας: περισσότερο ενιαία, σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη. Στο νέο αυτό περιβάλλον, ενισχύεται ουσιαστικά η διοικητική ικανότητα του Φορέα και αναβαθμίζεται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, διασφαλίζοντας την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, με επίκεντρο την αξιοπιστία και τη διαφάνεια, προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι άνω του 2% στις ευρωαγορές, βυθίζεται το πετρέλαιο

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Κόσμος 06.05.26

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού

Αναφορές ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος 06.05.26 Upd: 12:09

Ο Τραμπ ανέστειλε την στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος τη «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά
Κόσμος 06.05.26

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Ο Τραμπ λέει ότι γυμνάζεται «το πολύ ένα λεπτό την ημέρα»
Αποκαλύψεις... 06.05.26

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα», δηλώνει ο Τραμπ κατά την υπογραφή διατάγματος για απονομή βραβείου σε παιδιά που αθλούνται, αναζωπυρώνοντας τις εικασίες για την υγεία του.

Βολιβία: Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών – Απεργία και αποκλεισμοί δρόμων
Απεργία 06.05.26

Οδηγοί λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και ταξί συμμετείχαν σε εθνική απεργία στη Βολιβία, ενώ δεκάδες μπλόκα σε δρόμους της χώρας παρέλυσαν τον τομέα των μεταφορών και των συγκοινωνιών.

Συρία: «Εξαρθρώθηκε» νέος πυρήνας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ – «Αβάσιμες κατηγορίες», λέει η οργάνωση
Συρία 06.05.26

Η Χεζμπολάχ «διαψεύδει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες» της Δαμασκού για εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα και προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων.

ΗΠΑ – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Λαβρόφ και συζήτηση κυρίως για Ουκρανία και Ιράν
ΗΠΑ - Ρωσία 06.05.26

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο
Μέση Ανατολή 06.05.26 Upd: 02:56

Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να αλλάξει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ και να ακυρώσει το Σχέδιο Ελευθερία. Υποστήριξε ότι το σταματάει, για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών
Πυρηνικά όπλα 06.05.26

Τριάντα Δημοκρατικοί, μέλη της Βουλής, με επιστολή τους προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα με πυρηνικά, που κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για το πρόγραμμά της.

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»
Κόσμος 06.05.26

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»

Αυτή είναι δουλειά: Βλέπεις τους αγώνες του Μουντιάλ 2026, παίρνεις 50.000 δολάρια!
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Θέση-όνειρο για τους φαν του ποδοσφαίρου. Πληρώνεσαι για να δεις και τα 104 παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Τι πρέπει να κάνεις για να διεκδικήσεις τη θέση...

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Κως: Δικαιώθηκε Γερμανός που είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για οργανωμένο ταξίδι και δεν έβρισκε ξαπλώστρα
Έκανε μήνυση 06.05.26

Ο Γερμανός έκανε μήνυση στον ταξιδιωτικό πράκτορα για τις ξαπλώστρες - Είχε πληρώσει 7.186 ευρώ το 2024 για να πάει με την οικογένειά του σε οργανωμένες διακοπές σε μεγάλο ξενοδοχείο στην Κω

Η Βικτόρια επιτέλους απάντησε στον Μπρούκλιν στον «πόλεμο» του brand Beckham
Οικογένεια ή πολυεθνική; 06.05.26

Πέντε μήνες μετά από τη μέρα που ο Μπρούκλιν αποκάλεσε την οικογένειά του «brand Beckham» και κρέμασε στα... μανταλάκια τους γονείς του, η Βικτόρια αποφάσισε να απαντήσει

Δίκη Μαραντόνα: Τι έδειξε η εξέταση του ιατροδικαστή στην καρδιά του θρύλου της μπάλας
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Σημάδια στην καρδιά του Ντιέγκο Μαραντόνα που υποδηλώνουν «παρατεταμένη αγωνία» και οίδημα που υπήρχε «για αρκετό καιρό», εντόπισε ο ιατροδικαστής όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της δίκης για τον θάνατο του μύθου του ποδοσφαίρου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
Πολιτική 06.05.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι φορές που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Η συκοφαντία κατά του Αλέξη Τσίπρα «ανταλλάξατε την Μακεδονία» δεν ήταν το μοναδικό του ατόπημα.

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Η Betsson παρουσιάζει το 4ο επεισόδιο της σειράς προσωπικών συνεντεύξεων «Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά», συνεχίζοντας τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού

Παραδίδεται η Φοιτητική Εστία στο Καρπενήσι-Επίσκεψη Περιφερειάρχη
Στέγαση φοιτητών 06.05.26

Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας του Τμήματος Δασολογίας Καρπενησίου. Οι εργασίες, αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% σύμφωνα με την Περιφέρεια.

Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
Πολιτική 06.05.26

Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ , στην κυβέρνηση επιχειρούν ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εξωτερικευτούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές

Super League: Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ο Ισπανός Elite διαιτητής, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα σφυρίξει στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play offs της Super League, ενώ στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς

Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ
Πίσω από τις κάμερες 06.05.26

Λίγες μέρες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της επερχόμενης τέταρτης σεζόν του The White Lotus, η Βρετανίδα σταρ αποχώρησε από το καστ λόγω διαφωνιών με τον δημιουργό της σειράς, Μάικ Γουάιτ.

Ηλεκτρικά πατίνια: «Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» – Τι λένε οι ειδικοί για τους κινδύνους
«Σύγχρονες σκοτώστρες» 06.05.26

Το 2025 τραυματίστηκαν 400 παιδιά, εκ των οποίων τα 200 στα δύο μεγάλα νοσοκομεία Παίδων όπου μεταφέρονται οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος για τους τραυματισμούς με πατίνια

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Κόσμος 06.05.26

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού

Οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: Πόρισμα κόλαφος – Πλημμελής φροντίδα ασθενών και «χέρι» στις συντάξεις τους
Δυτική Ελλάδα 06.05.26

Ευρήματα που σοκάρουν από τον έλεγχο σε οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα - Κακομεταχείριση, παραβιάσεις, και «χέρι» σε συντάξεις ασθενών

Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Πριγκίπισσα της ποπ 06.05.26

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

