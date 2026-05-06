Εσπερίδα του Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Πειραιά

Με συμμετοχή πλέον των 50 νέων, σπουδαστών και επαγγελματιών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου στο Piraeus Makerspace, η εσπερίδα με τίτλο «Γραφικές Τέχνες, Εκτυπώσεις, Συσκευασία: Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην πράξη – Προοπτικές και ευκαιρίες εργασίας για τους νέους».

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια καινοτόμο σύμπραξη μεταξύ της εφαρμοσμένης έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης, γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και τις πραγματικές απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας στον κλάδο των εκτυπώσεων, της συσκευασίας και των γραφικών τεχνών. Η εσπερίδα συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, το Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας – Piraeus Makerspace, το Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Pack Print Science και τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Πειραιά.

Στο επίκεντρο των εισηγήσεων, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Πειραιά, βρέθηκαν οι τάσεις και οι προοπτικές των κλάδων της εκτύπωσης και της συσκευασίας. Επαγγελματίες του χώρου μοιράστηκαν πολύτιμες συμβουλές για το τι πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι που ξεκινούν την πορεία τους στις εκτυπώσεις, ενώ η κα Ανδριανή Γούτου, υπ. διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στις Γραφικές Τέχνες.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, κ. Δημήτρης Καρύδης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και η Διευθύντρια Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κα Μαρία Πούλου, υπογραμμίζοντας με τη συμμετοχή τους τη σταθερή δέσμευση της Δημοτικής Αρχής στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας στην πόλη του Πειραιά. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο κ. Νίκος Οικονομίδης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Ελληνικού Συνδέσμου Ετικετοποιών (ΕΛΣΕΤ). Πρόσθετα παρέστη η κα Τσιρώνη Γεωργία, εκπροσωπώντας τη ΔΙΔΕ Πειραιά.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία των καταρτιζόμενων του ΣΑΕΚ Πειραιά, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση συνοδευόμενοι από την καθηγήτριά τους, κα Πηνελόπη Νικητοπούλου. Το Piraeus Makerspace εκπροσώπησαν ο κ. Κωνσταντίνος Λιάντζας και η κα Μαριλένα Γεωργαντζή, αναδεικνύοντας τον ρόλο του εργαστηρίου στην τοπική κοινωνία.

Η σημασία της ενίσχυσης των τεχνικών δεξιοτήτων

Μέσα από τις εισηγήσεις και τον διάλογο που ακολούθησε, αναδείχθηκε η σημασία της ενίσχυσης των τεχνικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, καθώς και η ανάγκη για ουσιαστική διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, συζητήθηκε ο σχεδιασμός ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων, του Δήμου και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν σε βάθος τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και το ευρύ φάσμα των δυνατοτήτων απασχόλησης που προσφέρει ο κλάδος των γραφικών τεχνών. Η επιτυχία της εσπερίδας αποτέλεσε το έναυσμα για τον προγραμματισμό νέων, αντίστοιχων δράσεων στο άμεσο μέλλον, με στόχο τη συνεχή υποστήριξη της τοπικής κοινότητας και των νέων επαγγελματιών, καθώς και την προώθηση της απασχόλησης. Η θερμή ανταπόκριση των παρευρισκομένων επιβεβαίωσε ότι η δημιουργικότητα και η βιωσιμότητα αποτελούν την κινητήριο δύναμη για ένα ελπιδοφόρο μέλλον στον Πειραιά.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Πειραιά