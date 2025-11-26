Κ. Μητσοτάκης: Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σαφές πολιτικό σήμα για ενίσχυση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης έστειλε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης
Στη συζήτηση για την παρουσίαση της ελληνικής λίστας «Forbes 30 under 30», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε καθαρό μήνυμα ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια ενιαία στρατηγική για την έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στο επίκεντρο ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»
Για αυτόν τον λόγο, όπως αποκάλυψε, βρίσκεται ήδη σε επεξεργασία το σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου Υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί –όπως είπε– «σχέδιο τρίτης τετραετίας» αλλά απαιτεί από σήμερα σοβαρή τεχνική και θεσμική προετοιμασία.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο σημερινός κατακερματισμός μεταξύ ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων εμποδίζει την ανάπτυξη ενός ενιαίου οικοσυστήματος και ότι η νέα δομή θα επιχειρήσει να λύσει αυτό το θεσμικό κενό.
Ο «Δαίδαλος» και η νέα εποχή στην τεχνητή νοημοσύνη
Κεντρική θέση στον σχεδιασμό της κυβέρνησης έχει ο νέος ελληνικός υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», που δημιουργείται στο Λαύριο. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι να διατεθεί σε ελληνικά startups, προσφέροντας πολύ χαμηλό ή και δωρεάν υπολογιστικό χρόνο, ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και να ανταγωνιστούν διεθνώς.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στα πεδία όπου η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρωτοπόρα: υγεία, άμυνα, πολιτική προστασία και ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. «Έχουμε ταλέντο, έχουμε ερευνητές, έχουμε δυναμικό, άρα μπορούμε να κάνουμε το leapfrog», είπε χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός αφιέρωσε σημαντικό μέρος της τοποθέτησής του στο χάσμα επιχειρηματικότητας και παραγωγικότητας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σημείωσε, οι ΗΠΑ διατηρούν ξεκάθαρο προβάδισμα χάρη στο μέγεθος, την ενιαία αγορά και την ώριμη κεφαλαιαγορά τους. Αντίθετα, στην Ευρώπη η ενιαία αγορά παραμένει «ημιτελής», ιδιαίτερα για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
Υποστήριξε έντονα την ανάγκη για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς («28th regime»), που θα επιτρέπει στις εταιρείες να δραστηριοποιούνται εύκολα σε όλα τα κράτη-μέλη, καθώς και για τη δημιουργία πραγματικά ενιαίων κεφαλαιαγορών μέσω της Savings and Investments Union. Μόνο έτσι, όπως είπε, η Ευρώπη θα μπορέσει να κλείσει την ψαλίδα.
Η νέα γενιά στο προσκήνιο
Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη νεανική επιχειρηματικότητα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον ένα δυναμικό startup οικοσύστημα και ότι η αλλαγή κουλτούρας στα πανεπιστήμια και στα σχολεία είναι εμφανής. υπενθύμισε τα φορολογικά κίνητρα για νέους εργαζόμενους, τις αλλαγές στο πλαίσιο των stock options και την ανάγκη να στηριχθεί η γυναικεία συμμετοχή στα STEM και στα startups.
Καταλήγοντας, τόνισε ότι η επιτυχία απαιτεί «10% έμπνευση και 90% ιδρώτα», αλλά και την κανονικοποίηση της αποτυχίας – σημείο όπου η Αμερική παραμένει πιο ώριμη από την Ευρώπη.
