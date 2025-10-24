O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης συμμετείχε ως ομιλητής στο 1ο «Piraeus Career Pathways 2025», την ημερίδα που συνδιοργάνωσαν ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στο Σ.Ε.Φ., με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της τοπικής ανάπτυξης.

Ο κ. Μώραλης έλαβε μέρος στο πάνελ με θέμα «Ο Πειραιάς ως Κόμβος Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας», μαζί με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά Μιχάλη Σφακιανάκη και τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλη Κορκίδη.

Κατά την παρέμβασή του, ο Δήμαρχος Πειραιά παρουσίασε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά που συνδέουν την εκπαίδευση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, όπως το BlueGrowth, το Blue Lab, το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, το StartUp Piraeus, το Piraeus Makerspace και μια σειρά άλλων δράσεων, τονίζοντας πως ο Πειραιάς είναι πλέον μια πόλη που επενδύει στη γνώση, στην καινοτομία και στην νεανική επιχειρηματικότητα. Στη συνέχεια, ο κ. Μώραλης ανέφερε ότι ο Πειραιάς εξελίσσεται σε προορισμό εκπαιδευτικού τουρισμού, τονίζοντας τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του Δήμου Πειραιά, προκειμένου να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο αυτή η μορφή τουρισμού στην πόλη μας.

Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας του δήμου με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα επιμελητήρια και τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς, ώστε να δημιουργηθούν νέες προοπτικές απασχόλησης και ανάπτυξης για τους νέους.

Κλείνοντας, συνεχάρη τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την πρωτοβουλία και την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης τέτοιων συνεργειών.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά Θοδωρής Καπράλος, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η εκδήλωση “Piraeus Career Pathways 2025” αναδείχθηκε σε καθοριστική πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, φέρνοντας τη νέα γενιά σε άμεση επαφή με την αγορά εργασίας και κορυφαίες επιχειρήσεις της περιοχής μας.

Η επιτυχία της απέδειξε στην πράξη τη σημασία της στενής διασύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, Ακαδημαϊκής Κοινότητας, επιχειρηματικού και τουριστικού κλάδου.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των φορέων ανέδειξε ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά αποτελέσματα, ανοίγοντας νέους δρόμους για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και ενισχύοντας περαιτέρω την τοπική δυναμική.

Ο Εμπορικός Σύλλογος μπορεί να συντονίσει τη διασύνδεση εμπόρων, πανεπιστημίων και τουριστικών φορέων, να δημιουργήσει ένα δίκτυο εμπειριών μάθησης μέσα στην πόλη και να στηρίξει την πρωτοβουλία “Piraeus: The Learning Port of Greece”, που ενώνει τον εκπαιδευτικό τουρισμό, το εμπόριο και τον πολιτισμό κάτω από ένα κοινό όραμα. Μέσα από αυτές τις δράσεις, ο Πειραιάς επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως κόμβου γνώσης, καινοτομίας και επαγγελματικών ευκαιριών για τη νέα γενιά».

Από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκε επίσης, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης.