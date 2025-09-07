Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο, αναφέρει σε δήλωσή του ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της Ένωσης Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγγειλε το Σάββατο το βράδυ από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έθεσε δε ως προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη έξι παραμέτρους, την οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και μία συνολική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τι δήλωσε ο Σταύρος Καφούνης για τα μέτρα

«Οι σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ συνιστούν ουσιαστικά βήματα στήριξης για οικογένειες, νέους και μεσαία τάξη, τα οποία αναμφίβολα καλωσορίζουμε, καθώς η μείωση άμεσων φόρων έχει σημαντική κοινωνική διάσταση και παράλληλα αναμένεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Ο κύριος Καφούνης συνέχισε λέγοντας ότι «Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο».

Κλείνοντας ανέφερε σε σχέση με τα όσα πρέπει να γίνουν για να υπάρχει ορθολογική φορολόγηση, ότι «Η οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και μία συνολική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτελούν προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, την οποία αταλάντευτα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε».

