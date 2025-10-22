Γορτυνία: Νέα δομή στήριξης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας

Ο Δήμος Γορτυνίας θέλε να αποτελέσει μια σημαντική χείρα βοηθείας για εκείνους που θέλουν να ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα με την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Προς αυτό τον σκοπό πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ανάπτυξης στην περιοχή της Γορτυνίας.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας δυναμικής προσπάθειας για την ανάδειξη της Γορτυνίας ως περιφερειακό κόμβο καινοτομίας και δημιουργικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

Τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας, η οποία θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για νέους επιχειρηματίες, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες και εξ αποστάσεως εργαζόμενους.

Τι θα προσφέρει η νέα δομή

Η νέα δομή θα παρέχει:

Πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές και τεχνολογικά μέσα

Υπηρεσίες καθοδήγησης (mentoring) και υποστήριξης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων

Διασύνδεση με δίκτυα συνεργασιών, ερευνητικά ιδρύματα και επενδυτές

Κίνητρα εγκατάστασης και παραμονής στον τόπο για νέους επιστήμονες

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης ανέφερε σε ανάρτηση του: «Ο Δήμος μας επενδύει στρατηγικά στο μέλλον του τόπου, με όχημα τη γνώση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία καινοτόμων ιδεών και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. Στόχος μας είναι η Γορτυνία να μετατραπεί σε κέντρο δημιουργίας, τεχνολογίας και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, πρότυπο για όλη την Πελοπόννησο».

