Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο
Οικονομία 25 Αυγούστου 2025 | 16:00

Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο

H επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να πλέει σε ρηχά νερά, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να είναι ατομικές και να δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τα καταλυματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Mπορεί να έχουμε αρνητικές επιδόσεις στους μισθούς, την αγοραστική δύναμη και τη φτώχεια, αλλά από επιχειρηματικοτητα πάμε καλά. Όχι απαραίτητα σε ποιότητα, αλλά σε αριθμό  νέων επιειρήσεων.  Σύμφωνα με την Eurostat ο δείκτης δημιουργίας επιχειρήσεων στην Ελλάδα στο β’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 134,7 και είναι ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Οι μόνοι που μας ξεπερνάνε ανάμεσα σε 38  κράτη για τα οποία παρουσιάζει στοιχεία η Εurostat είναι το Μαυροβούνιο, χώρα που εφαρμόζει ιδιαίτερα χαμηλή φορολογία στις επιχειρήσεις και μέχρι πρόσφατα ελεγχόταν για στενές σχέσεις με τη  μαφία και το οικονομικό έγκλημα. Στην τρίτη θέση είναι η Αλβανία, με δείκτη νέων επιχειρήσεων 134,5 – σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την Ελλάδα.

Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερά θετικές επιδόσεις με έτος βάσης το 2021 (δείκτης = 100). Το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήμασταν στη δεύτερη θέση στην ΕΕ, μετά την Κροατία, με δείκτη καταχώρησης νέων επιχειρήσεων 129,2. Θετικά έκλεισε και το 2024, με την Ελλάδα στην πρώτη θέση της ΕΕ και τον δείκτη νέων επιχειρήσεων στο 130.

Την ιδια στιγμή όμως, όπως καταγράφει έρευνα του Διεθνούς  Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας (Global Enterpeneurship Monitor – GEM), στο οποίο συμμετέχει το ΙΟΒΕ, οι ποιοτικοί δείκτες επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα επιδεινώνονται, ενώ πάνω από τρεις στους τέσσερις στρέφονται στο επιχειρείν ως λύση ανάγκης.

Θετικό επιχειρηματικό ισοζύγιο

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνονται και από το ισοζύγιο επιχειρηματικότητας όπως το καταγράφει το Γενικό Εμπορικό Μητρώο  (ΓΕΜΗ). Οι επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι σταθερά περισσότερες από αυτές που κλείνουν, με το θετικό ισοζύγιο να ενισχύεται.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΓΕΜΗ, από την αρχή της χρονιάς έχουν ανοίξει πάνω από 50.000 νέες επιχειρήσεις, ενώ έκλεισαν περίπου 15.200.

Ρεκόρ ατομικών επιχειρήσεων

Κάπου εδώ σταματάνε τα αμιγώς καλά νέα και η εικόνα αρχίζει να θολώνει. Σχεδόν η μία στις δύο νέες επιχειρήσεις (πάνω από 45%) ήταν ατομικές επιχειρήσεις. Το πρώτο επτάμηνο του 2025, ιδρύθηκαν 16,5% περισσότερες ατομικές επιχειρήσεις από ό,τι το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι διαγραφές ατομικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 38% σε σύγκριση με πέρυσι.

Στον αντίποδα, οι Ανώνυμες Εταιρείες, που θεωρούνται και ο πλέον «στιβαρός» μοχλός επιχειρηματικότητας, αποτελούν ένα πολύ μικρό κλάσμα των νέων επιχειρήσεων – μόλις 2%.

Οι δε εγγραφές νέων ΑΕ μειώθηκαν το πρώτο επτάμηνο του 2025 κατά -4,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό. Ενώ τα λουκέτα στις ΑΕ αυξήθηκαν κατά 9%

Σε ό,τι αφορά τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες (ΕΕ)  υπήρξε αύξηση νέων εγγραφών κατά 11,3%, όμως τα λουκέτα αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 25,5%

Αρνητικό είναι το ισοζύγιο επιχειρηματικότητας στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, με υπερδιπλάσια λουκέτα από ό,τι ενάρξεις το 2025.  Μειωμένες είναι και οι ενάρξεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων, κατά 7% το πρώτο επτάμηνο του 2025, αν και συνολικά αποτελούν την τρίτη πολυπληθέστερη κατηγορία νέων επιχειρήσεων, μετά τις ατομικές και τις ΕΠΕ.

Σε «ρηχά νερά» η ελληνική επιχειρηματικότητα

Από τις 977.740 ενεργές επιχειρήσεις που καταγράφει πανελλαδικά το ΓΕΜΗ το 65% είναι ατομικές επιχειρήσεις. Ένα 10% είναι ΙΚΕ – που μπορεί να ιδρυθούν και από ένα μόνο άτομο, με μηδενικό κεφάλαιο, γνωστές ως «επιχειρήσεις του ενός ευρώ». Ακολουθούν με 9% και 8% οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες. Οι ΑΕ είναι λιγότερο από 5% του συνόλου και οι ΕΠΕ μόλις 2%.

Εμπόριο και καταλύμματα

Eνδεικτική της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι και η κατανομή των δραστηριοτήτων ανά κλάδο.

Πάνω από μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (26,3%) δραστηριοποιείται στο εμπόριο. Η δεύτερη πολυπληθέστερη κατηγορία επιχειρήσεων είναι τα καταλύματα και οι υπηρεσίες, με πάνω από 16,5%

Οι κατασκευές και οι επαγγελματικές-επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες αποτελούν από 8,5% της επιχειρηματικής δραστηριότητας αμφότερες.

Η μεταποίηση, που θεωρείται και ο κατεξοχήν παραγωγικός κλάδος, υστερεί, με μόλις 6,3%.  Σύμφωνα πάλι με τη Eurostat, το 2024 οι νέες επιχειρήσεις μεταποίησης μειώθηκαν στην Ελλάδα κατά 18,4% το 2024, και οι κατασκευές κατά 25,4%

Στην Ελλάδα το 75,3% ανοίγει επιχείρηση για να βγάλει τα προς το ζην επειδή δεν υπάρχουν δουλειές -πηγή: GEM

Επιχειρηματικότητα ανάγκης

Στο ελληνικό επιχειρείν εξακολουθεί να κυριαρχεί η φιγούρα του εμποράκου-μικρομαγαζάτορα, του αυτοαπασχολούμενου «αφεντικού του εαυτού του», η εστίαση και ο τουρισμός. Το αναπτυξιακό υπόδειγμα παραμένει καθηλωμένο σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας και ευάλωτες σε διαταραχές – αφού το τουριστικό προϊόν είναι το πλέον ευπαθές. Πρόκειται για το φαινόμενο της επιχειρηματικότητας ανάγκης, στο οποίο στρέφεται κάποιος για να βγάλει τα προς το ζην, επειδή δεν έχει καλύτερες  επαγγελματικές προοπτικές.

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία η επιχειρηματικότητα ανάγκης – σε αντίστιξη με την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας – χαρακτηρίζει κυρίως τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Σε χώρες με υψηλή νεανική ανεργία, όπως η Ελλάδα, ένα ποσοστό νέων  στρέφονται στο επιχειρείν ως λύση ανάγκης, επειδή δεν μπορούν να βιοποριστούν ικανοποιητικά ως μισθωτοί.

Χειροτερεύει η ποιότητα της επιχειρηματικότητας

Στη σχετική έρευνα του GEM, στην οποία συμμετέχει το ΙΟΒΕ, η Ελλάδα σημειώνει πτώση στους 12 από τους 13 ποιοτικούς δείκτες αξιολόγησης του πλαισίου της επιχειρηματικότητας. Βαθμολογείται συνολικά με κάτω από τη βάση (4,4 στα 10, από 4,6 στο 2023), και είναι στην 35η θέση ανάμεσα σε 56 οικονομίες που συμμετέχουν στο GEM.

Το πλέον ενδιαφέρον όμως είναι ότι πάνω από από τρεις στους τέσσερις που στρέφονται στο επιχειρείν (75,3%) το κάνουν «για να βγάλουν τα προς το ζην, επειδή δεν υπάρχουν δουλειές».  Όταν οι μισθοί στην Ελλάδα είναι οι δεύτεροι πιο χαμηλοί στην Ευρώπη και οι μισθωτοί πληρώνουν βαρύ «φορολογικό πέναλτι», ιδίως οι οικογένειες με παιδιά, η συμπλήρωση του εισοδήματος με παράπλευρες «δουλίτσες» και μικροεπιχειρησούλες, είναι μια κάποια λύση. Παραμένει όμως μια λύση με… κοντά ποδάρια.

Σύνταξη
Stream newspaper
Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης
Υπερεργασία 25.08.25

Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης

Εν όψει του νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση επιδίδεται σε καμπάνια εξωραϊσμού της πραγματικότητας. O εργατολόγος Δ. Τεμπονέρας και ο διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χ. Γούλας μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία
Οικονομία 25.08.25

Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία

Πώς οι αφίξεις και οι εισπράξεις μετατρέπονται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ: Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ 25.08.25

Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών

Το διάστημα 2020-2024 ο φόρος εισοδήματος για τους μισθωτούς αυξήθηκε κατά 118%, έναντι ονομαστικών αυξήσεων στους μισθούς 28%. Τι καταγράφει και τι προτείνει νέα έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών
Βιωσιμότητα 24.08.25

Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον μύθο του Ίκαρου, ο Independent προειδοποιεί ότι ο υπερτουρισμός μπορεί να κάψει την Ελλάδα εκτός αν λάβει μέτρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα
Πληθωρισμός 24.08.25

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

H κυβέρνηση, στριμωγμένη από τα σκάνδαλα και την οργή για τις πυρκαγιές, προαναγγέλλει ελαφρύνσεις εν όψει της ΔΕΘ. Θα φανούν όμως ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»

Ο Ολιβιέ Ζιρού έκλεισε οριστικά την πόρτα στους «πετεινούς» και δηλώνει ότι δεν αλλάζει την απόφασή του να αποσυρθεί και να αφοσιωθεί στη Λιλ. «Ανοίγω τον δρόμο στη νέα γενιά», υπογραμμίζει.

Βάιος Μπαλάφας
Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων
Οργή και θλίψη 25.08.25

Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων

Οργανώσεις του ΟΗΕ, διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ισπανία, ζητούν από το Ισραήλ να λογοδοτήσει για την επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, οι 5 δημοσιογράφοι.

Σύνταξη
Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα
Πολιτική 25.08.25

Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα ως απάντηση σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που κατέφυγε σε χυδαιότητες προκειμένου να αποδυναμώσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Τα βασικά ερωτήματα του πρώην πρωθυπουργού που δεν απαντήθηκαν από το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»
Δηλώνει «ταραγμένος» 25.08.25

Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»

Στο παρελθόν, ο Snoop Dogg είχε πυροδοτήσει αντιδράσεις για ομοφοβικές και τρανσφοβικές δηλώσεις, όπως το να αποκαλέσει την Κέιτλιν Τζένερ «επιστημονικό πείραμα».

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Γάζα: Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα
Κόσμος 25.08.25

Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για τους κατόχους διαρκείας η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00).

Σύνταξη
Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»
Σοκαριστικά τα στοιχεία 25.08.25

Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σχετικά με πρόγραμμα περιήγησης, όπου στον «βωμό» της ανωνυμίας, αφήνει αμέτρητους κακοποιητές παιδιών να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού
Επικίνδυνη κίνηση 25.08.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε στο γαλλικό Κοινοβούλιο έκτακτη ολομέλεια στις 8 Σεπτεμβρίου, με θέμα την οικονομία. Η συζήτηση, είπε, θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία για παροχή εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια
Η επόμενη μέρα 25.08.25

Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια

«Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Σύνταξη
Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές
Ελλάδα 25.08.25

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές

Μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΥΠ και του Λιμενικού στην Εύβοια εντοπίστηκαν να μεταφέρονται παράνομα 32 αλλοδαποί - Διέφυγαν δύο από τους τέσσερις διακινητές που εντοπίστηκαν

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα

«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση στο κόμμα της Κουμουνδούρου μέσω κυβερνητικών πηγών.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
«Προετοιμασία διμερούς» 25.08.25

Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν αργότερα εντός της εβδομάδας, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δηλώσεις στήριξης από Γερμανία και Νορβηγία.

Σύνταξη
«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους
Nepotism 25.08.25

«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για φερόμενη επίθεση στη σύντροφό του, ο Μίνγκους Ρίντους, γιος του διάσημου ηθοποιού Νόρμαν Ρίντους και του supermodel Έλενα Κρίστενσεν, σόκαρε τους πάντες απειλώντας με αυτοκτονία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
