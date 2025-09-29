newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

Μια βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο για φιλανθρωπικό σκοπό.

Μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και έντονης συμμετοχής από το κοινό, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου,  η μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, στο Βεάκειο Θέατρο.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης παρευρέθηκε στη συναυλία μαζί με τη σύζυγό του Βάλια Κυριαζή-Μώραλη, εκφράζοντας τη στήριξή του στο κοινωνικό έργο που επιτελεί η  τοπική μας Εκκλησία. Στην εκδήλωση παρόντες ήταν επίσης, Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Πειραιά.

Στη σκηνή του Βεακείου ανέβηκε ο αγαπημένος καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης μαζί με την Αφροδίτη Χατζημηνά και τη χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Μητρόπολης, προσφέροντας μια αξέχαστη μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκινητικές στιγμές.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κ.κ. Σεραφείμ, τίμησε τον κ. Κωνσταντίνο Σούσουλα διευθυντή προγράμματος του τηλεοπτικού Σταθμού MEGA για την μετάδοση της σειράς «Άγιος  Παΐσιος    από τα Φάρασα στον ουρανό».

Στην συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς  τίμησε τον ηθοποιό κ. Νικήτα Τσακίρογλου, για την ενσάρκωση του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και την κα Αθανασία Μαρινάκη, σύζυγο του Προέδρου του Ολυμπιακού και του ομίλου ALTER EGO Media κ. Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αμέσως μετά, ο κ.κ. Σεραφείμ απένειμε την ύψιστη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στον Γέροντα Εφραίμ, για την πρωτοβουλία και την υλοποίηση της μεγάλης τηλεοπτικής παραγωγής «Άγιος Παΐσιος  από τα Φάρασα στον ουρανό», που παρακολούθησαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, με δέος και συγκίνηση, μέσα από την τηλεόραση του MEGA.

Η συναυλία που αποτελεί πλέον θεσμό για την Μητρόπολη Πειραιώς είχε στόχο τη στήριξη του πολυδιάστατου κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου της Μητροπόλεως, «αγκαλιάστηκε» θερμά από τον κόσμο, με το θέατρο να γεμίζει από ανθρώπους κάθε ηλικίας που προσήλθαν για να προσφέρουν, να στηρίξουν και να γιορτάσουν.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.

Έργο που αξίζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Ο Πειραιάς έχει αποδείξει πως, όταν πρόκειται για προσφορά και αλληλεγγύη, στέκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. Η φιλανθρωπική συναυλία που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς δεν είναι απλώς μια μουσική εκδήλωση. Αποτελεί μια ακόμη σημαντική πράξη ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς. Είναι μια πρωτοβουλία με βαθύ κοινωνικό νόημα και ανθρώπινο περιεχόμενο, που αγγίζει κατευθείαν τον πυρήνα της τοπικής μας κοινωνίας, ενισχύοντας τις δομές αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Τέτοιες δράσεις δεν προκαλούν πλέον έκπληξη, καθώς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς μάς έχει συνηθίσει σε παρεμβάσεις ουσίας, που ξεπερνούν τα όρια του θεσμικού του ρόλου και αγγίζουν με σεβασμό και αγάπη τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών μας.

Η συνεργασία μας με την Ιερά Μητρόπολη δεν περιορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά χαρακτηρίζεται από μια βαθιά ανθρώπινη σχέση αλληλοστήριξης και κοινής προσπάθειας.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τον Σεβασμιώτατο κ.κ. Σεραφείμ, όχι μόνο για την άψογη και εξαιρετική διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλά κυρίως για το πολύτιμο έργο που επιτελεί καθημερινά με συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη για τον τόπο μας. Ένα έργο που αξίζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων μας».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά

Απόρρητο