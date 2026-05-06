Ο Μπαρτζώκας αποθεώθηκε από μικρή φίλη του Ολυμπιακού στο Πριγκιπάτο (vid)
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού μετά την πρόκριση στο Final Four – Δείτε βίντεο με μικρή φίλη των Ερυθρόλευκων
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποχωρώντας από το Gaston Medecin στο Μόντε Κάρλο, αποθεώθηκε από φίλους του Ολυμπιακού, που περίμεναν έξω από το γήπεδο.
Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε μία μικρή φίλη των Ερυθρόλευκων, η οποία τραγουδούσε στην αγκαλιά του Έλληνα προπονητή, με το βίντεο να γίνεται viral στα social media.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τη μικρή φίλη του Ολυμπιακού
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την αποθέωση από δεκάδες φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο Πριγκιπάτο και παρακολούθησαν το ματς, όμως μετά το τέλος του η στιγμή με την αγκαλιά στο μικρό κορίτσι έχει γίνει viral.
