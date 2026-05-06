Οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: Πόρισμα κόλαφος – Πλημμελής φροντίδα ασθενών και «χέρι» στις συντάξεις τους
Ευρήματα που σοκάρουν από τον έλεγχο σε οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα - Κακομεταχείριση, παραβιάσεις, και «χέρι» σε συντάξεις ασθενών
- Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 13 Μαΐου - Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
- Γιατί είναι ασύμφορη η συνταξιοδότηση μετά τα 40 έτη ασφάλισης
- Τελικά οι υψηλότεροι φόροι διώχνουν τους πλούσιους; Το σχέδιο του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη επαναφέρει το ερώτημα
- Ληστής χτύπησε ένοικο πολυκατοικίας με σίδερο και τον έσφιγγε στον λαιμό να τον πνίξει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία του ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Alzheimer και συναφείς διαταραχές, που εδρεύει στη δυτική Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, επιβεβαιώθηκε περιστατικό καθήλωσης ενοίκου, ενώ από καταθέσεις προέκυψαν και άλλες περιπτώσεις περιορισμού, οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί ως όφειλαν. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος της δομής δεν ήταν παρών για την εποπτεία των σχετικών πρακτικών, καθώς διαμένει εκτός περιοχής και παρείχε οδηγίες εξ αποστάσεως, τις οποίες επικύρωνε εκ των υστέρων.
Ο έλεγχος ανέδειξε επίσης σοβαρά ζητήματα στη διαχείριση των οικονομικών των ενοίκων. Διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνταν σημαντικές δαπάνες από συντάξεις και επιδόματα των φιλοξενούμενων, παρά το γεγονός ότι αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν από δημόσια χρηματοδότηση. Επιπλέον, εφαρμοζόταν σύστημα «εκ περιτροπής» χρέωσης εξόδων, πρακτική που εγείρει ζητήματα διαφάνειας, ιδίως δεδομένου ότι οι περισσότεροι ένοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρή γνωστική ανεπάρκεια.
Είσπραξη σύνταξης μετά τον θάνατο του ασθενούς
Ακόμη πιο προβληματική κρίθηκε η διαδικασία παραλαβής χρημάτων, καθώς εργαζόμενοι της δομής παραλάμβαναν συντάξεις υπογράφοντας με τα αρχικά των δικαιούχων, χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Μάλιστα, καταγράφηκε περίπτωση είσπραξης σύνταξης ενοίκου ακόμη και 15 ημέρες μετά τον θάνατό του.
Ο πραγματογνώμονας ιατρός διερεύνησε τις συνθήκες θανάτου δύο ενοίκων, εντοπίζοντας σοβαρές παραλείψεις. Σε μία περίπτωση, το νοσηλευτικό προσωπικό δεν ενημέρωσε εγκαίρως τον γιατρό για επιδείνωση της κατάστασης ενοίκου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ασυμφωνία μεταξύ ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου και στοιχείων του ΕΚΑΒ, καθώς ο γιατρός δήλωσε ως τόπο θανάτου το νοσοκομείο, ενώ ο ασθενής είχε ήδη καταλήξει εντός της δομής.
Παραβάσεις
Μετά την ενημέρωση των αρχών, εισαγγελική παρέμβαση οδήγησε στην εκκίνηση διαδικασίας δικαστικής συμπαράστασης για ένοικο χωρίς οικογενειακή υποστήριξη. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι προσωπικά αντικείμενα της εν λόγω ενοίκου είχαν μεταφερθεί αυθαίρετα στη δομή και καταγραφεί ως εξοπλισμός.
Εξετάζονται επίσης πειθαρχικές ευθύνες υπαλλήλων τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν σε διαδικασίες εισαγωγής ενοίκων.
Σημαντικές ελλείψεις καταγράφηκαν στη λειτουργία της μονάδας, όπως ξεπερασμένο εσωτερικό κανονισμό, ανεπαρκή επίτευξη στόχων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και προσωπικό χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι κατά τις προσλήψεις δεν είχαν προσκομιστεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε από κλιμάκιο Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας, με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας πρώην εργαζομένου στο υπουργείο Υγείας.
Η έκθεση έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων.
- Τουρκία: Επίθεση με πυροβολισμούς δέχτηκε ο αδερφός του πρώην ΥΠΕΞ, Τσαβούσογλου
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
- Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
- Παραδίδεται η Φοιτητική Εστία στο Καρπενήσι-Επίσκεψη Περιφερειάρχη
- Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
- Βόλος: Ληστής χτύπησε ένοικο πολυκατοικίας με σίδερο και τον έσφιγγε στον λαιμό να τον πνίξει
- Super League: Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
- Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις