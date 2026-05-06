Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία του ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Alzheimer και συναφείς διαταραχές, που εδρεύει στη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, επιβεβαιώθηκε περιστατικό καθήλωσης ενοίκου, ενώ από καταθέσεις προέκυψαν και άλλες περιπτώσεις περιορισμού, οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί ως όφειλαν. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος της δομής δεν ήταν παρών για την εποπτεία των σχετικών πρακτικών, καθώς διαμένει εκτός περιοχής και παρείχε οδηγίες εξ αποστάσεως, τις οποίες επικύρωνε εκ των υστέρων.

Ο έλεγχος ανέδειξε επίσης σοβαρά ζητήματα στη διαχείριση των οικονομικών των ενοίκων. Διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνταν σημαντικές δαπάνες από συντάξεις και επιδόματα των φιλοξενούμενων, παρά το γεγονός ότι αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν από δημόσια χρηματοδότηση. Επιπλέον, εφαρμοζόταν σύστημα «εκ περιτροπής» χρέωσης εξόδων, πρακτική που εγείρει ζητήματα διαφάνειας, ιδίως δεδομένου ότι οι περισσότεροι ένοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρή γνωστική ανεπάρκεια.

Είσπραξη σύνταξης μετά τον θάνατο του ασθενούς

Ακόμη πιο προβληματική κρίθηκε η διαδικασία παραλαβής χρημάτων, καθώς εργαζόμενοι της δομής παραλάμβαναν συντάξεις υπογράφοντας με τα αρχικά των δικαιούχων, χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Μάλιστα, καταγράφηκε περίπτωση είσπραξης σύνταξης ενοίκου ακόμη και 15 ημέρες μετά τον θάνατό του.

Ο πραγματογνώμονας ιατρός διερεύνησε τις συνθήκες θανάτου δύο ενοίκων, εντοπίζοντας σοβαρές παραλείψεις. Σε μία περίπτωση, το νοσηλευτικό προσωπικό δεν ενημέρωσε εγκαίρως τον γιατρό για επιδείνωση της κατάστασης ενοίκου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ασυμφωνία μεταξύ ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου και στοιχείων του ΕΚΑΒ, καθώς ο γιατρός δήλωσε ως τόπο θανάτου το νοσοκομείο, ενώ ο ασθενής είχε ήδη καταλήξει εντός της δομής.

Παραβάσεις

Μετά την ενημέρωση των αρχών, εισαγγελική παρέμβαση οδήγησε στην εκκίνηση διαδικασίας δικαστικής συμπαράστασης για ένοικο χωρίς οικογενειακή υποστήριξη. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι προσωπικά αντικείμενα της εν λόγω ενοίκου είχαν μεταφερθεί αυθαίρετα στη δομή και καταγραφεί ως εξοπλισμός.

Εξετάζονται επίσης πειθαρχικές ευθύνες υπαλλήλων τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν σε διαδικασίες εισαγωγής ενοίκων.

Σημαντικές ελλείψεις καταγράφηκαν στη λειτουργία της μονάδας, όπως ξεπερασμένο εσωτερικό κανονισμό, ανεπαρκή επίτευξη στόχων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και προσωπικό χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι κατά τις προσλήψεις δεν είχαν προσκομιστεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από κλιμάκιο Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας, με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας πρώην εργαζομένου στο υπουργείο Υγείας.

Η έκθεση έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων.