Σφραγισμένο παραμένει το παράνομο «γηροκομείο» που λειτουργούσε στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, στους Αμπελόκηπους.

Πρόκειται για τον χώρο που διαχειριζόταν μια 72χρονη, η οποία κρατούσε υπό απάνθρωπες συνθήκες τουλάχιστον τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τούς είχε αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα για να ελέγχει τις επαφές τους, ενώ στον χώρο είχε γατιά και σκυλιά, τα οποία δεν φρόντιζε.

«Η κυρία μου έλεγε ότι έχει δύο θείες της, ζει αυτή με δύο θείες της, που να ξέρω εγώ μέσα τι γίνεται. Η γυναίκα ήταν ευγενική, ήταν εντάξει με τα οικονομικά της, φασαρία δεν έκανε. Δεν παρατήρησα να μυρίζει», λέει η συνδιαχειρίστρια της πολυκατοικίας.

Η φρίκη ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η 72χρονη φέρεται να εκβίαζε ζητώντας επιπλέον 2.000 ευρώ, απειλώντας κυνικά πως σε διαφορετική περίπτωση θα εγκατέλειπε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη δέχθηκε και ανώνυμη τηλεφωνική κλήση από άνδρα, ο οποίος επανέλαβε την ίδια απειλή.

«Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο εδώ»

Ένοικος της πολυκατοικίας είπε ότι είδε τους αστυνομικούς την ώρα της εφόδου να φωνάζουν «ασφάλεια, ασφάλεια». Στη συνέχεια τόνισε ότι «είδα μια γυναίκα να βγαίνει με το καροτσάκι, άρρωστη ήταν, ήρθε το ΕΚΑΒ και την πήραν. Ούτε θα σκεφτόμουν ότι ήταν γηροκομείο εκεί».

Η ίδια γυναίκα ανέφερε ότι είχε δει και μια ηλικιωμένη που νόμιζε ότι απλά διαμένει εδώ, δίχως να πιστεύει ότι λειτουργούσε στον τέταρτο ως παράνομο γηροκομείο. Η ένοικος τόνισε ότι δεν έβλεπε κινητικότητα τον τελευταίο καιρό, ωστόσο υπογράμμισε ότι στον τέταρτο όροφο γίνονταν πάρτι στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την έφοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα, η 72χρονη αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο στις Αρχές, ενώ χρειάστηκε να κληθεί κλειδαράς. Όταν τελικά άνοιξε, επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας αρχικά τον εαυτό της ως απλή ένοικο και δίνοντας ψευδή στοιχεία για τις ηλικιωμένες.

Οι ηλικιωμένες γυναίκες διέμεναν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, σε έναν χώρο περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς επαρκή φροντίδα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τους παρέχονταν ακόμη και ληγμένα τρόφιμα.

Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης

Εν τω μεταξύ για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφωρο η δίκη της 72χρονης. Η κατηγορουμένη είναι αντιμέτωπη με αδικήματα για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή, και απείθεια.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες.

Το δικαστήριο διέταξε την άρση της κράτησης της κατηγορουμένης με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως να γίνει η δίκη της.