Κυψέλη: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το γηροκομείο – «Αντί για σεντόνια βάζαμε σακούλες σκουπιδιών»
Οι εργαζόμενοι στο γηροκομείο στην Κυψέλη έδιναν ψυχοφάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού σε ηλικιωμένους για να παραμένουν ήρεμοι.
Οργή και αγανάκτηση προκαλούν οι εικόνες και οι καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν σε γηροκομείο στην Κυψέλη.
«Ήταν μετρημένες οι πάνες. Είτε ήταν το σφουγγάρι, είτε το σαπούνι, είτε τα σεντόνια ή τα υποσέντονα. Έχουμε φτάσει να βάλουμε ακόμη και σακούλα σκουπιδιών στο στρώμα, για να μην είναι βρεγμένο», καταγγέλλουν εργαζόμενοι του γηροκομείου – «κολαστηρίου» στην Κυψέλη.
Σοκάρουν οι καταγγελίες
Οι τρόφιμοι ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, με αποτέλεσμα το γηροκομείο να κλείσει μετά από εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, λόγω σοβαρών παραβάσεων και εξαιρετικά κακών συνθηκών διαβίωσης.
Παράλληλα, οι μαρτυρίες των συγγενών των ηλικιωμένων και των εργαζομένων καταδεικνύουν τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούσαν στη δομή.
«Όταν την είδε ο παθολόγος λέει “δεν έχω ξαναδεί μια γυναίκα να είναι 40 κιλά”. Φακές, ρεβίθια, ξανά φασόλια από την προηγούμενη», καταγγέλλει στην ΕΡΤ η συγγενής μιας τροφίμου.
Μάλιστα, εργαζόμενοι στο γηροκομείο έδιναν ψυχοφάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού σε ηλικιωμένους για να παραμένουν ήρεμοι.
«Πολλές φορές μας απειλούσε να δώσουμε ψυχοφάρμακα, ηρεμιστικά στους ασθενείς κι εμείς δεν τα δίναμε ποτέ. Ένας ασθενής έκατσε μια εβδομάδα σε κώμα», είπε στη συνέχεια μια εργαζόμενη.
«Αντί για σεντόνια βάζαμε σακούλες σκουπιδιών»
Οι εργαζόμενοι του γηροκομείου κατήγγειλαν ότι η διοίκηση τους υποχρέωνε να κρύβουν τα σαπούνια και τις πάνες. «Δεν είχαμε υλικά, σαν προσωπικό. Ήταν μετρημένες οι πάνες. Είτε ήταν το σφουγγάρι είτε ήταν το σαπούνι αυτό το πράγμα είτε τα σεντόνια, είτε τα υποσέντονα.
Έχουμε φτάσει να βάλουμε και σακούλα σκουπιδιών στο στρώμα, για να μην είναι βρεγμένο. Δεν είχαμε σεντόνια, γιατί τα κλείδωνε η κυρία. Η αποθήκη ήταν γεμάτη με 400 σεντόνια», είπε χαρακτηριστικά μια εργαζόμενη.
«Θορυβηθήκαμε, ψάχνουμε καταλύματα για να βάλουμε τους δικούς μας», δήλωσε χαρακτηριστικά συγγενής τρόφιμου.
