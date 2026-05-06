Κως: Δικαιώθηκε Γερμανός που είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για οργανωμένο ταξίδι και δεν έβρισκε ξαπλώστρα
Ο Γερμανός πήγε στην Κω τον Αύγουστο του 2024 με την οικογένειά του και όταν επέστρεψε στη χώρα του έκανε μήνυση στον ταξιδιωτικό πράκτορα για τις «συστηματικά δεσμευμένες» ξαπλώστρες του ξενοδοχείου
Στα δικαστήρια έφτασε η υπόθεση γερμανού τουρίστα, ο οποίος είχε πληρώσει χιλιάδες ευρώ για διακοπές στην Κω με την οικογένειά του αλλά του ήταν αδύνατον να βρίσκει ελεύθερες ξαπλώστρες στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, ακόμα και αν σηκωνόταν και έψαχνε από την αυγή.
Το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να διασφαλιστεί από το ξενοδοχείο μια «εύλογη» αναλογία ξαπλωστρών προς επισκέπτες
Ο γερμανός παραθεριστής, ο οποίος κινήθηκε νομικά εναντίον του ταξιδιωτικού πράκτορα, κατάφερε να δικαιωθεί. Το πρόβλημα ήταν πως αν και βάσει της πολιτικής του ξενοδοχείου απαγορευόταν ρητά στους επισκέπτες να κρατούν ξαπλώστρες τοποθετώντας πάνω πετσέτες, ο κανόνας αυτός παραβιαζόταν συχνά.
Όπως αναφέρεται στους The Times, ο άνδρας είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους σε οργανωμένες διακοπές σε ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα τον Αύγουστο του 2024.
«Ελαττωματικό» το ταξίδι σύμφωνα με το δικαστήριο
Όταν η οικογένεια επέστρεψε στη Γερμανία, ο άνδρας έκανε καταγγελία σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου ότι αναγκάζονταν να ξοδεύουν έως και 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρουν ένα σημείο όπου και οι τέσσερις θα μπορούσαν να χαλαρώσουν, ενώ τα παιδιά συχνά αναγκάζονταν να ξαπλώνουν κάτω.
Επιπλέον, το προσωπικό του ξενοδοχείου αρνήθηκε να παρέμβει υπέρ τους όταν παραπονέθηκαν για τις ξαπλώστρες.
Το δικαστήριο έκρινε ότι το οργανωμένο ταξίδι στην Κω ήταν «ελαττωματικό», διότι δεν παρείχε τον «χαρακτήρα» που ο αγοραστής είχε το συμβατικό δικαίωμα να αναμένει. Έτσι, οι δικαστές τάχθηκαν υπέρ του καταγγέλοντος και αποφάνθηκαν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων ύψους 986,70 ευρώ, ενώ ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει μόνο 350 ευρώ.
Αν και η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν είχε καμία υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι κάθε πελάτης θα είχε πρόσβαση σε ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή, είχε ωστόσο το καθήκον – σύμφωνα με τους δικαστές – να διασφαλίσει την ύπαρξη μιας οργανωτικής δομής που θα εγγυόταν μια «εύλογη» αναλογία ξαπλωστρών προς επισκέπτες.
