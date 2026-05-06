Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας

Την άρση της ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης , Κυριάκου Βελόπουλου εισηγείται με ομόφωνη απόφασή της στην Ολομέλεια, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025.

Ο ίδιος ο κ. Βελόπουλος πάντως ζήτησε και αυτός την άρση της βουλευτικής του ασυλίας προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως την τελική απόφαση για άρση ή μη της ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης θα λάβει η Ολομέλεια με ονομαστική ψηφοφορία.