# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βουλή: Στην επιτροπή Δεοντολογίας ο Φλώρος επειδή αποκάλεσε τον Βελόπουλο «καράφλα»
Επικαιρότητα 05 Μαρτίου 2026, 15:22

Βουλή: Στην επιτροπή Δεοντολογίας ο Φλώρος επειδή αποκάλεσε τον Βελόπουλο «καράφλα»

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου και της Ελληνικής Λύσης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΡεπορτάζΠαναγιώτης Τζαννετάτος
A
A
Spotlight

Ευθεία είναι πλέον η αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και συνολικά της ΕΛΛΥΣΗΣ με τον ανεξάρτητο, προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες βουλευτή, Κωνσταντίνο Φλώρο.

Το χρονικό της κόντρας κρατά εδώ και καιρό καθώς ο Φλώρος είχε έρθει κυριολεκτικά στα χέρια με τον Βασίλη Γραμμένο, υπόθεση που βρίσκεται ήδη στα δικαστήρια.

Χθες ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, υπήρξε ένταση που οδήγησε στην αποστολή από τον κ. Βελόπουλο στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη επιστολής διαμαρτυρίας που εγκαλεί τον συνάδελφό του καταγγέλλοντας πως είπε «απατεώνα», «σαχλαμάρα» και «καράφλα».

«Ο υπόδικος για κακούργημα ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος για πολλοστή φορά επιτέθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΛΛΥΣΗΣ και σε εμένα προσωπικά, εντός της αίθουσας της Ολομέλειας, παρουσία του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών με υβριστικούς χαρακτηρισμού.

«Απευθύνθηκε προς εμένα με τις ύβρεις ‘απατεώνα’, ‘σαχλαμάρα’, ‘καράφλα’ εις επήκοον όλων των παρευρισκομένων στην αίθουσα της Ολομέλειας χωρίς μάλιστα τη στιγμή εκείνη να υπάρξει από τον προεδρεύοντα, η επιβεβλημένη προστασία της διαδικασίας και του προσώπου μου», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Βελόπουλος και σημειώνει: «Είναι η πολλοστή φορά που ο συγκεκριμένος βουλευτής, παρ’ ότι ήδη υπόδικος, για το σοβαρότατο κακούργημα της χειροδικίας κατά μέλους της βουλής εντός του κοινοβουλίου και περεμποδιστής του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το άρθρο 157 ΠΚ εξακολουθεί να παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου με ενδεικτικά παραδείγματα την χυδαία και υβριστική επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά και άλλων βουλευτών».

Από την πλευρά του ο Νικήτας Κακλαμάνης απέστειλε την εν λόγω διαμαρτυρία στους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και στην επιτροπή δεοντολογίας η οποία είναι το αρμόδιο κοινοβουλευτικά όργανο για να κρίνει αν χρειάζεται να επιβληθεί ποινή στον Κ. Φλώρο.

Economy
Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Κόσμος
Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ

Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01.03.26

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»
Πολιτική 01.03.26

Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»

Υπέρ των λύσεων που προσφέρει το Διεθνές Δίκαιο τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό να μην εμπλέξει τη χώρα σε πόλεμο.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων

Το ΚΚΕ «προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα»

Σύνταξη
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Kατάλογος μνημείων UNESCO 05.03.26

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, ο οποίος ανέφερε πως πρόβλημα στο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρολογική βλάβη στους οδηγούς της!

Σύνταξη
Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού
Τα ζητούμενα 05.03.26

Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Σύνταξη
Μενδώνη για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: «Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία»
Ελλάδα 05.03.26

Μενδώνη για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: «Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία»

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μέση Ανατολή: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι
Ελλάδα 05.03.26

Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα από το Ντουμπάι και αύριο από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καθ’ οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
ΑΑΔΕ 05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους
Έρευνα 05.03.26

Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους

Παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι οι νέοι άνδρες της Gen Z έχουν πιο συντηρητικές απόψεις για τους ρόλους των φύλων σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
Κοινωνική πολιτική 05.03.26

Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Γιάννης Μώραλης: «Η Σχολή Γονέων είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που προσφέρει γνώση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στους γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση».

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
ΗΠΑ 05.03.26

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα με το Πράσινο Κόμμα και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, είναι βετεράνος των Πεζοναυτών

Σύνταξη
Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
Αρνήθηκε την κατηγορία 05.03.26

«Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι» - Η απολογία του 18χρονου πατροκτόνου στη Λέρο

«Πάει σε ένα ράφι με ακριβά ανταλλακτικά, κυλίνδρους και πιστόνια, και άρχισε να παίρνει και να μου τα πετάει» υποστήριξε ο 18χρονος πατροκτόνος περιγράφοντας τι συνέβη προτού πέσει νεκρός ο 50χρονος

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
Euroleague 05.03.26

Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»

Για την... απουσία πίεσης στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του
Σημαντική εξέλιξη 05.03.26

ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του

Το ΣτΕ ζητεί επί της ουσίας διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου

Οι στοχεύσεις πίσω από την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: Η προβολή της αποστολής φρεγατών στην Κύπρο, η τακτική των «συναινέσεων», το αφήγημα περί «σταθερότητας», οι διαρροές στα δεξιά. Ποια ακροατήρια επιχειρεί να προσεγγίσει η κυβέρνηση στη σκιά του πολέμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
