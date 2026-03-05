Βουλή: Στην επιτροπή Δεοντολογίας ο Φλώρος επειδή αποκάλεσε τον Βελόπουλο «καράφλα»

Ευθεία είναι πλέον η αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και συνολικά της ΕΛΛΥΣΗΣ με τον ανεξάρτητο, προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες βουλευτή, Κωνσταντίνο Φλώρο.

Το χρονικό της κόντρας κρατά εδώ και καιρό καθώς ο Φλώρος είχε έρθει κυριολεκτικά στα χέρια με τον Βασίλη Γραμμένο, υπόθεση που βρίσκεται ήδη στα δικαστήρια.

Χθες ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, υπήρξε ένταση που οδήγησε στην αποστολή από τον κ. Βελόπουλο στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη επιστολής διαμαρτυρίας που εγκαλεί τον συνάδελφό του καταγγέλλοντας πως είπε «απατεώνα», «σαχλαμάρα» και «καράφλα».

«Ο υπόδικος για κακούργημα ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος για πολλοστή φορά επιτέθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΛΛΥΣΗΣ και σε εμένα προσωπικά, εντός της αίθουσας της Ολομέλειας, παρουσία του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών με υβριστικούς χαρακτηρισμού.

«Απευθύνθηκε προς εμένα με τις ύβρεις ‘απατεώνα’, ‘σαχλαμάρα’, ‘καράφλα’ εις επήκοον όλων των παρευρισκομένων στην αίθουσα της Ολομέλειας χωρίς μάλιστα τη στιγμή εκείνη να υπάρξει από τον προεδρεύοντα, η επιβεβλημένη προστασία της διαδικασίας και του προσώπου μου», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Βελόπουλος και σημειώνει: «Είναι η πολλοστή φορά που ο συγκεκριμένος βουλευτής, παρ’ ότι ήδη υπόδικος, για το σοβαρότατο κακούργημα της χειροδικίας κατά μέλους της βουλής εντός του κοινοβουλίου και περεμποδιστής του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το άρθρο 157 ΠΚ εξακολουθεί να παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου με ενδεικτικά παραδείγματα την χυδαία και υβριστική επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά και άλλων βουλευτών».

Από την πλευρά του ο Νικήτας Κακλαμάνης απέστειλε την εν λόγω διαμαρτυρία στους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και στην επιτροπή δεοντολογίας η οποία είναι το αρμόδιο κοινοβουλευτικά όργανο για να κρίνει αν χρειάζεται να επιβληθεί ποινή στον Κ. Φλώρο.