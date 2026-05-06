Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ , στην κυβέρνηση επιχειρούν ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εξωτερικευτούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές
- Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 13 Μαΐου - Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
- Γιατί είναι ασύμφορη η συνταξιοδότηση μετά τα 40 έτη ασφάλισης
- Τελικά οι υψηλότεροι φόροι διώχνουν τους πλούσιους; Το σχέδιο του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη επαναφέρει το ερώτημα
- Ληστής χτύπησε ένοικο πολυκατοικίας με σίδερο και τον έσφιγγε στον λαιμό να τον πνίξει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό της ΝΔ ενόψει και της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ με στόχο να αποφευχθούν… αρρυθμίες και συγκρούσεις.
Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ στο Μέγαρο Μαξίμου, στην κυβέρνηση επιχειρούν να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εξωτερικευτούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής, έχουν ζητήσει να παρέμβουν 40 βουλευτές και θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξουν και αιχμηρές τοποθετήσεις για το επιτελικό κράτος ενώ είναι πιθανό να υπάρξουν φωνές που ζητούν ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών.
Με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις γύρω από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών που βαραίνουν την κυβέρνηση τη στιγμή μάλιστα που το Μέγαρο Μαξίμου με διάφορες προφάσεις όπως αυτή των θεμάτων που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, απορρίπτει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, ενώ «όχι» έχει διατυπωθεί και στο αίτημα προανακριτικής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Σπήλιου Λιβανίου και της Φωτεινής Αραμπατζή.
Το Μαξίμου πάντως προσπαθεί να «μαζέψει» τις όποιες απόπειρες μπορεί να υπάρξουν για ηχηρές διαφοροποιήσεις απέναντι σε κεντρικές πολιτικές της κυβέρνησης.
Επισήμως το θέμα της αυριανής συνεδρίασης θα είναι η συνταγματική αναθεώρηση, με ορισμένους από τους βουλευτές που πρόκειται να παρέμβουν να μεταφέρουν τις ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί κατά διαστήματα σχετικά με το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.
Πάντως, χαρακτηριστική ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ο οποίος – θέλοντας προφανώς να προλάβει νέα εσωκομματικά πυρά – ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας…».
Αρχικά τόνισε μιλώντας στο Open ότι «η ΝΔ δε φοβήθηκε, δε φοβάται και δε θα φοβηθεί ποτέ τον διάλογο» ωστόσο μετά προειδοποίησε ότι «είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», σε μία προφανή προσπάθεια να προλάβει τα χειρότερα για την «γαλάζια» παράταξη.
Μάλιστα θέλησε να υποβαθμίσει τη σημασία της ανοιχτής επιστολής των πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία είχαν επιτεθεί στο «επιτελικό κράτος» σημειώνοντας ότι ήταν «ευγενέστατη και εντός πλαισίων».
Σήμερα πάντως ο Παύλος Μαρινάκης επανήλθε για την αυριανή συνεδρίαση, υπερασπίστηκε το «επιτελικό κράτος» λέγοντας ότι υπάρχει για να συντονίζει πολιτικές ενώ χαρακτήρισε λάθος τον διαχωρισμό μεταξύ κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών υπουργών.
«Δεν υπάρχουν μαύρα και άσπρα σημεία. Δηλαδή στη λογική του εξωκοινοβουλευτικού, στην κατηγορία αυτή μπορεί να είναι ο γραμματέας του κόμματος κάποιες φορές, ο γραμματέας οργανωτικού», υπογράμμισε.
Με το βλέμμα στο συνέδριο
Την ώρα πάντως που το «μασάζ» στους βουλευτές συνεχίζεται, στη ΝΔ στρέφουν το βλέμμα τους και στο 16ο Συνέδριο του κόμματος που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από 15-17 Μαϊου.
Χθες πάντως, αυτό που φαίνεται να επιβεβαιώθηκε μετά από τη συνάντηση που είχε η Ντόρα Μπακογιάννη με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, είναι ότι ο τελευταίος δεν θα παραστεί στο Συνέδριο του κόμματος.
Αντί για μία νέα παρέμβαση, ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσισε να στείλει το μήνυμά του μέσω της… απουσίας του από το Συνέδριο.
Επιχείρηση αλλαγή ατζέντας
Πάντως από την πλευρά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να επιχειρήσει να μεταθέσει τη συζήτηση από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και να εστιάσει στη συνταγματική αναθεώρηση.
Όσο πάντως και να προσπαθεί να μετατοπιστεί η συζήτηση, η αντιπολίτευση συνεχίζει να σφυροκοπά την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα ενώ το αίτημα για τη διενέργεια πρόωρων εκλογών διατυπώνεται όλο και πιο συχνά.
- Τουρκία: Επίθεση με πυροβολισμούς δέχτηκε ο αδερφός του πρώην ΥΠΕΞ, Τσαβούσογλου
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
- Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
- Παραδίδεται η Φοιτητική Εστία στο Καρπενήσι-Επίσκεψη Περιφερειάρχη
- Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
- Βόλος: Ληστής χτύπησε ένοικο πολυκατοικίας με σίδερο και τον έσφιγγε στον λαιμό να τον πνίξει
- Super League: Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
- Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις