Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό της ΝΔ ενόψει και της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ με στόχο να αποφευχθούν… αρρυθμίες και συγκρούσεις.

Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ στο Μέγαρο Μαξίμου, στην κυβέρνηση επιχειρούν να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εξωτερικευτούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής, έχουν ζητήσει να παρέμβουν 40 βουλευτές και θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξουν και αιχμηρές τοποθετήσεις για το επιτελικό κράτος ενώ είναι πιθανό να υπάρξουν φωνές που ζητούν ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών.

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις γύρω από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών που βαραίνουν την κυβέρνηση τη στιγμή μάλιστα που το Μέγαρο Μαξίμου με διάφορες προφάσεις όπως αυτή των θεμάτων που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, απορρίπτει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, ενώ «όχι» έχει διατυπωθεί και στο αίτημα προανακριτικής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Σπήλιου Λιβανίου και της Φωτεινής Αραμπατζή.

Το Μαξίμου πάντως προσπαθεί να «μαζέψει» τις όποιες απόπειρες μπορεί να υπάρξουν για ηχηρές διαφοροποιήσεις απέναντι σε κεντρικές πολιτικές της κυβέρνησης.

Επισήμως το θέμα της αυριανής συνεδρίασης θα είναι η συνταγματική αναθεώρηση, με ορισμένους από τους βουλευτές που πρόκειται να παρέμβουν να μεταφέρουν τις ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί κατά διαστήματα σχετικά με το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.

Πάντως, χαρακτηριστική ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ο οποίος – θέλοντας προφανώς να προλάβει νέα εσωκομματικά πυρά – ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας…».

Αρχικά τόνισε μιλώντας στο Open ότι «η ΝΔ δε φοβήθηκε, δε φοβάται και δε θα φοβηθεί ποτέ τον διάλογο» ωστόσο μετά προειδοποίησε ότι «είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», σε μία προφανή προσπάθεια να προλάβει τα χειρότερα για την «γαλάζια» παράταξη.

Μάλιστα θέλησε να υποβαθμίσει τη σημασία της ανοιχτής επιστολής των πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία είχαν επιτεθεί στο «επιτελικό κράτος» σημειώνοντας ότι ήταν «ευγενέστατη και εντός πλαισίων».

Σήμερα πάντως ο Παύλος Μαρινάκης επανήλθε για την αυριανή συνεδρίαση, υπερασπίστηκε το «επιτελικό κράτος» λέγοντας ότι υπάρχει για να συντονίζει πολιτικές ενώ χαρακτήρισε λάθος τον διαχωρισμό μεταξύ κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών υπουργών.

«Δεν υπάρχουν μαύρα και άσπρα σημεία. Δηλαδή στη λογική του εξωκοινοβουλευτικού, στην κατηγορία αυτή μπορεί να είναι ο γραμματέας του κόμματος κάποιες φορές, ο γραμματέας οργανωτικού», υπογράμμισε.

Με το βλέμμα στο συνέδριο

Την ώρα πάντως που το «μασάζ» στους βουλευτές συνεχίζεται, στη ΝΔ στρέφουν το βλέμμα τους και στο 16ο Συνέδριο του κόμματος που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από 15-17 Μαϊου.

Χθες πάντως, αυτό που φαίνεται να επιβεβαιώθηκε μετά από τη συνάντηση που είχε η Ντόρα Μπακογιάννη με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, είναι ότι ο τελευταίος δεν θα παραστεί στο Συνέδριο του κόμματος.

Αντί για μία νέα παρέμβαση, ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσισε να στείλει το μήνυμά του μέσω της… απουσίας του από το Συνέδριο.

Επιχείρηση αλλαγή ατζέντας

Πάντως από την πλευρά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να επιχειρήσει να μεταθέσει τη συζήτηση από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και να εστιάσει στη συνταγματική αναθεώρηση.

Όσο πάντως και να προσπαθεί να μετατοπιστεί η συζήτηση, η αντιπολίτευση συνεχίζει να σφυροκοπά την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα ενώ το αίτημα για τη διενέργεια πρόωρων εκλογών διατυπώνεται όλο και πιο συχνά.