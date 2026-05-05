«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα

«Η ΝΔ δε φοβήθηκε, δε φοβάται και δε θα φοβηθεί ποτέ τον διάλογο. Δε θα στοχοποιήσει τους βουλευτές που είναι η δύναμή της», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την κριτική βουλευτών της ΝΔ λίγο πριν την κρίσιμη για την κυβέρνηση συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας, την Πέμπτη.

Προειδοποίησε, μάλιστα, πως «είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», σε μία προφανή προσπάθεια να προλάβει τα χειρότερα για την «γαλάζια» παράταξη, η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό με τους χειρισμπούς του Μαξίμου και το «περίφημο» επιτελικό κράτος Μητσοτάκη.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε, μιλώντας στο Open, ότι η επιστολή των πέντε βουλευτών, με την οποία επιτέθηκαν στο «επιτελικό» κράτος ήταν… «ευγενέστατη και εντός πλαισίων», ενώ έθεσε ως κόκκινη γραμμή την αμφισβήτηση του πυρήνα της πολιτικής της κυβέρνησης.

«Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει», όπως ισχυρίσθηκε, τονίζοντας πως «ο διάλογος δεν είναι πρόβλημα, ο διάλογος δίνει λύσεις».

Αναφερόμενος στις αιτιάσεις για το «DNA της Νέας Δημοκρατίας», ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Πόσο Νέα Δημοκρατία είναι μια πολιτική που έχει προχωρήσει στις μεγαλύτερες συμφωνίες σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω απολύτως» και πρόσθεσε πως «η πολιτική εκφράζεται με πολιτικές και όχι με συνθήματα».

«Αυτά που έχει ψηφίσει και έχει εφαρμόσει αυτή η κυβέρνηση και οι βουλευτές αυτής της Κ.Ο. είναι ό,τι πιο συνεπές στην ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ από τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή», όπως είπε.

Επίθεση στον Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως δεν θα μπει στη διαδικασία να ακολουθήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη «στη ρητορική των χαρακτηρισμών, ούτε στη θυμωμένη φάση που βρίσκεται. Μπορεί να είναι θυμωμένος και εκνευρισμένος, γιατί για παράδειγμα, στη χθεσινή δημοσκόπηση, είναι έκτος σε καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ενώ το κόμμα του είναι δεύτερο», υποστήριξε.

Ο κ. Μαρινάκης ισχυρίσθηκε ότι ο Κωστής Χατζηδάκης συνομίλησε επανειλημμένα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να επιτευχθεί η πλειοψηφία των 3/5 που επιτρέπει την ανάδειξη επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών. «Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να δείχνουμε τα κινητά μας», ανέφερε, υποστηρίζοντας πως Χατζηδάκης και Ανδρουλάκης έχουν μιλήσει το τελευταίο τρίμηνο «πάνω από 20 φορές». «Πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, το έχω δει με τα μάτια μου», προσέθεσε.

«Μετά από πολλές συνομιλίες και την αποστολή 45 βιογραφικών, κατέληξαν τα δύο κόμματα σε δύο ονόματα, ένα που ήθελε περισσότερο η δική μας Κ.Ο., τον κ. Μακρυδημήτρη, και έναν που ήθελε περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Συγγούνα», ανέφερε, σημειώνοντας πως «όταν έρχεται κάποιος που έχει 16 ψήφους με κάποιον που έχει 2 ψήφους στις 29, θα δεχτεί δύο ονόματα κατ’ αποκλειστικότητα [του δεύτερου]»;

«Ο κ Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι εν δυνάμει θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την κακιά Δεξιά», δήλωσε.

«Παραπέμπει στις πιο μαύρες ημέρες του αυριανισμού»

Στη συνέχεια, μάλιστα, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «πέραν του μαξιμαλισμού ακολούθησε και μια ρητορική που παραπέμπει στις πιο μαύρες ημέρες του αυριανισμού. Χρησιμοποίησε την οικογένεια του πρωθυπουργού για να κάνει επίθεση».

«Ξεπέρασε και τα όρια που είχε θέσει μέχρι τώρα. Το πήγε πολύ χαμηλά το επίπεδο. Και αυτός είναι ο λόγος της δημοσκοπικής εικόνας του ΠΑΣΟΚ», υποστήριξε.

Για την εξεταστική για τις υποκλοπές

Αναφορικά, δε, με την στάση που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή που θα ερευνήσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να απαντήσει αν θα κάνει χρήση η ΝΔ της διάταξης του Κανονισμού της Βουλής που απαιτεί 151 και όχι 120 θετικές ψήφους για τον σχηματισμό της.

«Το τι θα πούμε θα είναι αποτέλεσμα των πραγματικών δεδομένων και των νομικών δεδομένων. Θα απαντήσουμε με βάση το συνδυασμό μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και της νομικής πραγματικότητας», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.