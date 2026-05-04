Στην ΚΟ θα τα πουν όλα οι βουλευτές της ΝΔ – Με ποιον βουλευτή των «5» συναντήθηκε ο Μητσοτάκης

Το κλίμα στη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι εμφανώς βαρύ, με τις εσωκομματικές ισορροπίες να παραμένουν εύθραυστες.

Η προσοχή στρέφεται στις παρεμβάσεις των βουλευτών οι οποίοι το τελευταίο διάστημα εκφράζουν ανοιχτά τον προβληματισμό τους για τη λειτουργία του κυβερνητικού μοντέλου ( και όχι μόνον).

Η δημόσια παρέμβαση των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών, με αιχμές για τον ρόλο του λεγόμενου «επιτελικού κράτους», ανέδειξε το εύρος της δυσαρέσκειας στο εσωτερικό της ΚΟ και έφερε σε δύσκολη θέση το Μαξίμου και κυβερνητικά στελέχη.

Συνάντηση με Ανδρέα Κατσανιώτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των κινήσεων κατευνασμού, είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος, μαζί με άλλους τέσσερις συναδέλφους του, υπέγραψε το άρθρο-παρέμβαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Ενόψει της συνεδρίασης της ΚΟ, η γέφυρα με τους «5» ήταν αναμενόμενη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Ανδρέα Κατσανιώτη και, μεταξύ άλλων, ειπώθηκε ότι οι διαφωνίες που εκφράζουν οι βουλευτές έχουν σκοπό να λειτουργήσουν θετικά προς την παράταξη, για τη βελτίωση της κυβέρνησης, και όχι να τη ρίξουν.

Να σημειωθεί πως οι βουλευτές Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς, με άρθρο τους στα ΝΕΑ, μεταφέρουν το αίτημα για ένα πιο αποκεντρωμένο και θεσμικά ισορροπημένο σύστημα άσκησης εξουσίας, με μεγαλύτερο ρόλο για τα υπουργεία, την Κοινοβουλευτική Ομάδα και την περιφέρεια.

Ασκούν κριτική στην υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Οι αιχμές αγγίζουν και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.

Η κοινή τους παρέμβαση είναι, εν ολίγοις, ένας προπομπός των όσων θα ειπωθούν στη συνεδρίαση της ΚΟ την Πέμπτη. Οι πέντε βουλευτές ζητούν ουσιαστικά επαναξιολόγηση του κυβερνητικού μοντέλου, υποστηρίζοντας ότι η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε κλειστούς πυρήνες εξουσίας έχει υποβαθμίσει τον ρόλο των υπουργείων, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της περιφέρειας.

Η ΚΟ είναι καζάνι που βράζει. Έχει γίνει σαφές εδώ και καιρό, τόσο από τα ρεπορτάζ όσο και από τις δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών, πως η διαχείριση σειράς θεμάτων από την πλευρά του Μαξίμου και συγκεκριμένων υπουργών έχει καλλιεργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα.

Το θέμα είναι πώς θα εκφραστεί και πώς θα «σκάσει» αυτό το συναίσθημα των βουλευτών, οι οποίοι έχουν επωμιστεί μεγάλο πολιτικό κόστος, βάζοντας πλάτη σε υπουργούς και σε σκάνδαλα. Το κερασάκι στην τούρτα είναι η ελλιπής επικοινωνία του Μαξίμου με τους βουλευτές της ΝΔ και, κυρίως, με εκείνους που εκλέγονται στην περιφέρεια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι βουλευτές αναμένουν καρτερικά τη συνεδρίαση της ΚΟ την Πέμπτη.

Πρόκειται να τα πουν όλα εκεί, όπως χαρακτηριστικά μεταφέρεται, ενώ αναμένεται να εκφραστεί η έντονη δυσφορία για χειρισμούς του Μαξίμου, το μοντέλο διακυβέρνησης και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.