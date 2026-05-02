Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου

Όλο και πιο εκρηκτικό γίνεται το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Όπως πληροφορείται το in, το κοινό άρθρο των 5 στα «ΝΕΑ», με την ευθεία και σφοδρή κριτική στο μοντέλο της 7ετούς διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους», προκάλεσε έντονο εκνευρισμό, μεγάλη αναστάτωση και κινητικότητα στο Μαξίμου, το οποίο αιφνιδιάστηκε από την ανοιχτή επιστολή, μία εβδομάδα πριν από την επικείμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Καταλογίζουν στο Μαξίμου ότι αυτό επέλεξε τη δημοσιότητα

Αιφνιδιασμός που διαφάνηκε και από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο προσυνέδριο στο Ναύπλιο, όπου θέλησε, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί στην επικείμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και να πει ότι «τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών», επιδιώκοντας έτσι να στείλει το μήνυμα στους βουλευτές του να μην ασκούν την κριτική τους δημόσια.

Βέβαια από το περιβάλλον των 5 «γαλάζιων» βουλευτών, απαντούν ότι αποφάσισαν να τοποθετηθούν δημόσια, προχωρώντας σε αξιολόγηση ενός μοντέλου διακυβέρνησης 7 ετών, γιατί δημόσια επέλεξε να ανοίξει ο πρωθυπουργός και το Μαξίμου τη συζήτηση περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή», καθώς και τη συζήτηση περί σαρωτικής αλλαγής των εκλογικών περιφερειών, σημαντικής μείωσης των βουλευτικών εδρών και μερικής κατάργησης του σταυρού προτίμησης, εντείνοντας ακόμα περισσότερο το αίσθημα απαξίωσης απέναντι στον ρόλο του βουλευτή από το Μαξίμου, που έχει συσσωρευτεί στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι πρόκειται για πέντε φίλους από παλιά, βουλευτές της περιφέρειας, με κοινές ανησυχίες που συζητούν και που θεώρησαν ότι χρειάζεται να αναδείξουν ένα συγκεκριμένο θέμα, κάτι το οποίο και έκαναν.

Η προηγούμενη πρωτοβουλία της ομάδας των 5

Μάλιστα το κοινό άρθρο των 5 δεν είναι η πρώτη πρωτοβουλία αυτής της ομάδας βουλευτών, αφού οι τέσσερις από τους πέντε (Ανδρ. Κατσανιώτης, Γ. Οικονόμου, Ξ. Μπαραλιάκος, Θ. Ζεμπίλης) είχαν συναντηθεί στις 23 Ιουνίου 2025 με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα προκειμένου να του θέσουν το θέμα του Ελαιοκομικού Μητρώου και των δυσκολιών που δημιουργούνται για τους παραγωγούς σχετικά με τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιόκαρπου. Στο άρθρο των 5 προστέθηκε και ο βουλευτής Γ. Παππάς.

Οι φόβοι του Μαξίμου

Το Μαξίμου βέβαια βλέπει τους πέντε βουλευτές, που προέρχονται από το κομμάτι της παραδοσιακής ΝΔ, και εκτός του ότι φοβάται μια γενικευμένη εξέγερση «γαλάζιων» βουλευτών, παρατηρεί και άλλο ένα στοιχείο που του προκαλεί έντονη ανησυχία:

Όπως πληροφορείται το in, εστιάζει στους τρεις από τους πέντε βουλευτές (Ανδρ. Κατσανιώτης, Γ. Παππάς, Ξ. Μπαραλιάκος), οι οποίοι είναι σαμαρικών καταβολών και φιλικά διακείμενοι στον πρώην πρωθυπουργό, και βλέπει στο βάθος το… φάντασμα του Αντώνη Σαμαρά.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Οικονόμου είναι καραμανλικών καταβολών, αλλά και με διαδρομή στο πλευρό της Ντόρας Μπακογιάννη (της οποίας υπήρξε στενός συνεργάτης στη Δημοκρατική Συμμαχία), προτού αναλάβει θέσεις ευθύνης επί Κυριάκου Μητσοτάκη στο κόμμα της ΝΔ και στην κυβέρνηση, όπου διετέλεσε και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι ομάδες βουλευτών που διαμορφώνονται

Αλλά το κοινό άρθρο των 5 έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές δονήσεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και ήδη έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη παρατηρούν ότι πυροδοτεί τη διαμόρφωση τριών διαφορετικών ομάδων εντός της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στην πρώτη ομάδα κατατάσσονται οι 5 και πολύ περισσότεροι ακόμα βουλευτές που εκφράζονται από την κίνηση αυτή και από την κριτική που διατυπώνεται στο άρθρο.

Η δεύτερη, είναι η κυβερνητική ομάδα. H ομάδα, δηλαδή, των βουλευτών που συντάσσονται πλήρως με το Μαξίμου και που βλέπουν το κοινό άρθρο ως ευθεία επίθεση στο πρωθυπουργικό Κέντρο.

Και η τρίτη, είναι η ομάδα των βουλευτών που, από φωνές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, αποκαλούνται οι «ενδιάμεσοι». Σε αυτήν την ομάδα κατατάσσονται οι βουλευτές που διαφωνούν μεν με την κίνηση αυτή καθεαυτή της ανοιχτής κριτικής μέσω του άρθρου και όχι μέσω της διατύπωσής της απευθείας στα κομματικά όργανα -ενώ κάποιοι δεν συμφωνούν και με την ευθεία κριτική στο ίδιο το μοντέλο διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους»- όμως δίνουν δίκιο στον πυρήνα της κριτικής των 5, δηλαδή στην ουσία των όσων καταγγέλλονται ως αρνητικά πεπραγμένα του «επιτελικού κράτους».

Η στάση του Μαξίμου

Από την πλευρά του μεγάρου Μαξίμου, από τη μία αντιλαμβάνεται ότι αν πάει σε μετωπική σύγκρουση με τους διαφωνούντες βουλευτές, τότε θα βυθίσει το κόμμα στην εσωστρέφεια, αλλά από την άλλη επιμένει και στην υπεράσπιση των πεπραγμένων του και των επιλογών του έναντι της κριτικής των βουλευτών του.

Σε αυτή τη λογική επιχειρεί να ισορροπήσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από τη μία προσπαθεί να κάνει «μασάζ» στους βουλευτές του, αλλά από την άλλη επιμένει και να μην αναγνωρίζει επί της ουσίας οποιαδήποτε βάση στην κριτική που εκείνοι ασκούν στα πεπραγμένα και τη λειτουργία του «επιτελικού κράτους».

Οι πρωθυπουργικές δηλώσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, από τη μία θέλησε να μιλήσει για τον «τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου κάθε περιφέρειας» και για τη συμμετοχή «που θέλουμε του βουλευτή στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του», αλλά από την άλλη θέλησε να πει ότι «το επιτελικό κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής. Αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα».

Με άλλα λόγια θέλησε να στείλει το μήνυμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ ότι οι βουλευτές δεν συγκυβερνούν μαζί με την κυβέρνηση, στην οποία δεν μετέχουν.

Φυσικά η πρωθυπουργική αυτή στάση μόνο κατευνασμό της δυσαρέσκειας και της οργής στο εσωτερικό της ΝΔ δεν έχει φέρει και τώρα οι διαφωνούντες βουλευτές στρέφουν το βλέμμα στις επικείμενες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων. Πρώτος σταθμός η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις 7 Μαΐου, δεύτερος σταθμός το συνέδριο στις 15-17 Μαΐου. Και ήδη «γαλάζιοι» βουλευτές προετοιμάζονται για να πάρουν τον λόγο και να διατυπώσουν τη σφοδρή κριτική που ασκούν στο Μαξίμου.