Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί στο Μαξίμου μετά το κοινό άρθρο των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών στην εφημερίδα «ΝΕΑ». Θορυβημένος, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει την επιχείρηση κατευνασμού χωρίς σπουδαία αποτελέσματα.

Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας

Στο προσυνέδριο του κόμματος στο Ναύπλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποχρεώθηκε σε μια επιχείρηση «μασάζ» προς τους βουλευτές του και μια ημέρα μετά, στο υπουργικό συμβούλιο συνέχισε τα… καλοπιάσματα.

Κυρ. Μητσοτάκης: Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική όχι τη νομοθετική εξουσία

«Η συμμετοχή των βουλευτών στη διαβούλευση για τις πολιτικές μας απαντά πως αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου τους. Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική όχι τη νομοθετική εξουσία» ανέφερε ο πρωθυπουργός στη σημερινή τοποθέτησή του εξηγώντας πως είναι «άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες της Βουλής» που «καθορίζονται με σαφήνεια από το Σύνταγμα» για να προσθέσει πως «η στενή συνεργασία βουλευτών και κεντρικής κυβέρνησης αποκτά ξεχωριστή σημασία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να κατευνάσει τα πνεύματα, ανέφερε πως στη διαβούλευση για τις ορεινές περιοχές και την νησιωτικότητα, έχουν συμμετάσχει ενεργά και οι βουλευτές και «αυτό είναι η απάντηση στον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου της κάθε περιφέρειας».

Αιχμές από τον Μπαραλιάκο για το «επιτελικό κράτος» του Μαξίμου

Και ενώ ο πρωθυπουργός συνέχιζε το «μασάζ» ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ Φώντας Μπαραλιάκος, στον απόηχο της επιστολής που συνυπέγραψε με τέσσερις συναδέλφους του στην εφημερίδα «Τα Νέα» «ξαναχτύπησε».

Ο κ. Μπαραλιάκος επέμεινε (ρ/σ Παραπολιτικά) στην ανάγκη οι βουλευτές να έχουν «μεγαλύτερο ρόλο» στα «κέντρα λήψης αποφάσεων», προσθέτοντας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ το «επιτελικό κράτος έχει ευθύνη».

Αναφερόμενος στον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, Άκη Σκέρτσο, σημείωσε πως όσοι επιλέγονται από τον πρωθυπουργό πρέπει να είναι πιο κοντά στους βουλευτές και δήλωσε με νόημα «να μην αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς».

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του κ. Σκέρτσου «δεν δουλεύουμε ως φέουδα ούτε ως τιμάρια, είμαστε μια ομάδα» ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε πως «προφανώς δεν υπάρχουν ούτε φέουδα ούτε τιμάρια, προφανώς και είμαστε ομάδα αλλά μιας κι αναφέρθηκε στα υπουργεία υπάρχει το επιτελικό κράτος. Από την πρώτη μέρα που ορκίζονται οι υπουργοί και αναλαμβάνουν τα χαρτοφυλάκιά τους τους παραδίδεται ένας μπλε φάκελος με το τι θα κάνουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους κι αυτό είναι σχεδιασμένο από την ομάδα του επιτελικού κράτους που μέσα σε αυτή την ομάδα είναι και ο κ. Σκέρτσος. Άρα έχει συμβολή το επιτελικό κράτος στον σχεδιασμό της υλοποίησης των έργων των υπουργείων και κάθε υπουργείο έχει να αναλάβει ένα ρόλο. Προφανώς δεν υπάρχουν εχθροί εντός των πυλών, δεν μπορώ να ξέρω ποιους εννοεί ως εχθρούς ο κ. Σκέρτσος, η δουλειά μας είναι η καθημερινότητα του πολίτη για αυτό μας εξέλεξαν οι συμπολίτες μας, σε αυτό προσπαθούμε να συμβάλλουμε όλοι μας και αυτό ήταν το βασικό νόημα του χθεσινού άρθρου».

Ο ίδιος έκρινε «επιτυχημένο το επιτελικό κράτος στις μεγάλες κρίσεις» αλλά από εκεί και μετά «πρέπει να ασκηθεί μια κριτική, ενώ είναι απαραίτητη η συμβολή μας στο να γίνει καλύτερη και πιο αποτελεσματική η λειτουργία της κυβέρνησης».

Για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως «είναι παλιό» πως «αισθανθήκαμε πολύ άβολα» στη ψήφιση άρσης ασυλίας των συναδέλφων του και πως «το επιτελικό κράτος» θα έπρεπε «να είναι ένα βήμα πιο πριν, έπρεπε να το έχουν προβλέψει και να το έχουνε λύσει πολύ πιο πριν».