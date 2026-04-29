«Επικίνδυνο» και «δυσάρεστο» γεγονός χαρακτήρισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, την ένοπλη επίθεση του 89χρονου σε γραφεία του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, ενώ δεν καταλόγισε ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. για το γεγονός ότι ο 89χρονος πραγματοποίησε δύο διαδοχικές επιθέσεις στην Αθήνα και στη συνέχεια πήγε μέχρι την Πάτρα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε σε συνέντευξή του στο Action 24, ότι ο δράστης είναι ψυχικά ασθενής και ότι η αστυνομία ερευνά το πώς είχε στην κατοχή του όπλο. Ο ίδιος πάντως έκανε λόγο για σπάνια περιστατικά από μία μερίδα «επικίνδυνων» ανθρώπων όπως είπε.

«Δυστυχώς υπάρχουν κενά ασφάλειας» είπε αναφερόμενος στην είσοδο του 89χρονου στα δικαστήρια προσθέτοντας ότι «δεν φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες και δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό, δεν είναι η Ελλάδα μια τέτοια χώρα. Δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα μια χώρα τόσο ήσυχη και ασφαλή να υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν όμως και επικίνδυνοι άνθρωποι δυστυχώς είτε αυτός είναι ο συγκεκριμένος που συμπεριφέρεται σαν να μην είναι 90 ετών αλλά φαίνεται ότι η ασθένεια του και ό,τι άλλο είχε να τον μετατρέπουν σε τόσο επιθετικό είτε ο άλλος που έσπασε στα καλά καθούμενα το πόδι μιας κοπέλα στο Παγκράτι».

Το «κενό ασφαλείας» στα δικαστήρια για τον υπουργό οφείλεται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα X-RAY ενώ πρόσθεσε ότι «χρόνια φωνάζουμε για αυτά» χωρίς να εξηγεί ωστόσο ποιοι φωνάζουν και σε ποιους.

«Δεν είναι καμία μεταφορά ευθύνης σε κάνεναν. Ο καθένας πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές».

Εξαιρέσεις

Ο ίδιος κατηγόρησε μάλιστα την αντιπολίτευση αλλά και αυτούς που καταγγέλλουν το έλλειμμα ασφάλειας ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν μία ψεύτικη εικόνα.

«Προσοχή, όμως, επειδή είδα ανακοινώσεις από την αντιπολίτευση, η Ελλάδα δεν έχει τέτοια θέματα, υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις αλλά δεν θα παρουσιάσουν την Ελλάδα ως μια χώρα με δήθεν κενά ασφαλείας. Η Ελλάδα φιλοξενεί τους κατοίκους της και 50 εκατ. επισκέπτες χωρίς πρόβλημα. Αν καθυστέρησε η ΕΛΑΣ θα το δούμε, όχι για να αποδώσουμε ευθύνη αλλά για να αποτιμήσουμε ένα περιστατικό που είναι κρίσιμο, που κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές ώστε αν συμβεί ξανά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί» κατέληξε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.