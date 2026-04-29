Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου οδηγήθηκε ο 20χρονος, ο οποίος νωρίτερα πετούσε αντικείμενα στο πεζοδρόμιο από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, στην οδό Κασσάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο είχε σπεύσει διαπραγματευτής της Αστυνομίας και οι αρχές είχαν αποκλείσει την κυκλοφορία και είχαν απομακρύνει τα σταθμευμένα οχήματα.

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν από εκεί. Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Ο 20χρονος βγήκε λίγο μετά τις 13:00 σε μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φώναζε και ζητούσε να μιλήσει σε ψυχολόγο, ενώ πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι στον δρόμο.

το σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν τον δρόμο. Απομακρύνθηκαν τα σταθμευμένα οχήματα κάτω από την πολυκατοικίας ενώ στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική, με τα στελέχη της Υπηρεσίας να είναι σε ετοιμότητα να απλώσουν ειδικό στρώμα σε περίπτωση που ο 20χρονος εξέφραζε την πρόθεση να βουτήξει στο κενό.

Επί τόπου βρέθηκε και διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ ο οποίος και συνομίλησε με τον νεαρό.

Αργά το απόγευμα κλήθηκε κλειδαράς ενώ έσπευσαν και στελέχη της ΟΠΚΕ τα οποία εισήλθαν στην πολυκατοικία και κατάφεραν να απομακρύνουν τον νεαρό από το διαμέρισμα.