Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) περιστατικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με φοιτητή σε κατάσταση αμόκ να έχει βγει στο μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου, να πετά αντικείμενα και να ζητά τη βοήθεια ψυχολόγου.

Συγκεκριμένα, ο 20χρονος βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κασσάνδρου. Στο σημείο έχουν μεταβεί διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., πυροσβέστες και άνδρες της ΟΠΚΕ, οι οποίοι έχουν ανέβει στον τρίτο όροφο και βρίσκονται έξω από την πόρτα του διαμερίσματος.

Ο νεαρός παραμένει μέσα στο σπίτι, έχοντας κλειδώσει την πόρτα με σύρτη.

Λίγο μετά τις 13:00, ο φοιτητής απείλησε να πέσει από τον τρίτο όροφο και λίγο αργότερα βγήκε ξανά στο μπαλκόνι, πετώντας γάλα στο πεζοδρόμιο.

Η Πυροσβεστική έχει τοποθετήσει δίχτυ ασφαλείας, ενώ ο 20χρονος βρίσκεται σε επικοινωνία με τον διαπραγματευτή της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ειδοποιηθεί και οι γονείς του, οι οποίοι αναμένεται να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη από την Εύβοια όπου διαμένουν. Στην πόλη βρίσκονται ήδη και συγγενείς του, ωστόσο ο ίδιος επιλέγει να μιλά μόνο με τον διαπραγματευτή, χωρίς να έχει βγει από το διαμέρισμα.

Νωρίτερα, ο διαπραγματευτής είχε ζητήσει να ανέβει στο σπίτι του, ωστόσο ο φοιτητής αρνήθηκε. Αρνητικός παραμένει και στις προσπάθειες συγγενών του να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω τηλεφώνου του διαπραγματευτή.

Στο σημείο βρέθηκαν και συμφοιτητές του 20χρονου, οι οποίοι προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν και να τον πείσουν να επιστρέψει με ασφάλεια στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με το rthess.gr, λίγο νωρίτερα ο φοιτητής είχε ζητήσει από φίλους του να προσευχηθούν μαζί του, λέγοντας το «Πάτερ ημών».

Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας. Η οδός Κασσάνδρου παραμένει κλειστή, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ασφαλή έκβαση του περιστατικού, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τον νεαρό βρίσκονται σε εξέλιξη.