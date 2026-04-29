Νεαρός άνδρας σε εμφανώς ταραγμένη ψυχολογική κατάσταση πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στην οδό Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στα παρακάτω βίντεο φαίνεται ο νεαρός να πετάει στον δρόμο καρέκλες και άλλα αντικείμενα.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ενώ ο νεαρός φέρεται να έχει ζητήσει ψυχολόγο.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει τον δρόμο ώστε να μην περνάνε οχήματα αλλά και πεζοί.

