Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/4) στην περιοχή της Βασιλέως Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, όταν 5χρονος, που βρισκόταν μόνος του στο σπίτι, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετά αντικείμενα στον δρόμο.

Η μητέρα του συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα. Επίσης, ο 5χρονος, με εντολή εισαγγελέα, μεταφέρεται σε φιλικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος πετούσε αρχικά νερό με λάστιχο και στη συνέχεια συνέχισε με αντικείμενα για περίπου 45 λεπτά. Από το μπαλκόνι πετούσε πέτρες, έπιπλα, πιάτα και σκούπες. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν αρχικά στον αποκλεισμό του πεζοδρομίου για λόγους ασφαλείας.

Στη συνέχεια, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, κατάφεραν να προσεγγίσουν το παιδί μέσω της ταράτσας, καθώς το διαμέρισμα βρισκόταν στον 6ο όροφο.

Όταν διαπίστωσαν ότι το παιδί ήταν μόνο, εντόπισαν τη μητέρα του και την ενημέρωσαν να επιστρέψει στο σπίτι. Η μητέρα μεταφέρθηκε μαζί με τον 5χρονο στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας, όπου λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το παιδί, με εντολή εισαγγελέα, μεταφέρεται σε οικείο και φιλικό περιβάλλον της οικογένειας.

«Ξεκίνησε το παιδάκι να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα. Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε πολύ, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα από ότι είδαμε η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί», τόνισε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο.