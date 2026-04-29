Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στις Αχαρνές – Βρέθηκε οπλοστάσιο σε οικία – Πέντε συλλήψεις

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα (29-4-2026), ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Δ.Α.Ο.Ε., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Έκρυβε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Στο πλαίσιο τις επιχείρησης και μετά από πληροφορίες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για αποθήκευση όπλων σε οικία οικισμού των Αχαρνών, διενεργήθηκε έρευνα στην εν λόγω οικία όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, 6 πυροβόλα όπλα (4 πιστόλια και 2 περίστροφα), 2 κυνηγετικές καραμπίνες, 2 αεροβόλα πιστόλια, 4 μαχαίρια, σιδερογροθιά, 6 σπρέι πιπεριού και 230 φυσίγγια.

Συλλήψεις

Επιπλέον, συνελήφθησαν συνολικά -5- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν -26- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, έλλειψη ΚΤΕΟ, μη χρήση κράνους κ.α.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους -925- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.