Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού τη φετινή Πρωτομαγιά, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ψυχρό μέτωπο που έρχεται από τα βόρεια Βαλκάνια και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Πέμπτης (28/4) και, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, θα φέρει βροχές, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Βοριάδες, κρύο και καταιγίδες την Πρωτομαγιά

Το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο χειμερινή περίοδο, με τους βοριάδες να ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί θα είναι ιδιαίτερα ψυχροί, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Από την Παρασκευή και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, ενώ αναμένονται διαστήματα βροχών και τοπικών καταιγίδων, κυρίως στα ανατολικά, τα νότια και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στα ορεινά, δεν αποκλείονται ακόμη και χιονοπτώσεις, γεγονός ασυνήθιστο για την εποχή.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυροί, αγγίζοντας τοπικά τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και ενισχύοντας περαιτέρω την αίσθηση ψύχρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με μια μικρή βελτίωση να διαφαίνεται προς το τέλος του τριημέρου.

Πάντως, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η ψυχρή αυτή «παρένθεση» δεν θα έχει διάρκεια. Προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς την περιοχή μας, οδηγώντας σε απότομες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και πιθανώς σε πρώιμα καλοκαιρινές συνθήκες.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

Πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα για την Πρωτομαγιά

Τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό της Πρωτομαγιάς παρουσίασε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, κάνοντας λόγο για αλλαγή του καιρού από το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως ανέφερε, η μεταβολή θα ξεκινήσει από το βράδυ της Πέμπτης και θα γίνει πιο αισθητή την Παρασκευή, ανήμερα Πρωτομαγιάς, αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση έως και 10 βαθμούς Κελσίου.

Ενδεικτικά, από τους 26 βαθμούς, ο υδράργυρος μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και στους 16. Στην Αθήνα, ειδικότερα, η θερμοκρασία από τους 26 βαθμούς την Πέμπτη δεν θα ξεπεράσει τους 17 την Παρασκευή.

«Περιμένουμε καλό καιρό θερμοκρασιακά μέχρι την Πέμπτη, θα αρχίσει να βρέχει στη βόρεια Ελλάδα και, πιθανότατα, ο καιρός θα είναι άστατος ανήμερα Πρωτομαγιάς. Πάντως, εάν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, δεν διαφαίνεται πως πρόκειται για ένα καθαρά ανοιξιάτικο τριήμερο. Την ίδια ώρα, αναμένονται βροχές κατά περιόδους στα ηπειρωτικά τμήματα, με τη μεγιστή τιμή της θερμοκρασίας κοντά στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου» επισήμανε ο μετεωρολόγος.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα