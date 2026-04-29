29.04.2026 | 14:39
Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από εβραϊκή συναγωγή
Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Ελλάδα 29 Απριλίου 2026, 14:03

Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά με καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού τη φετινή Πρωτομαγιά, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ψυχρό μέτωπο που έρχεται από τα βόρεια Βαλκάνια και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Πέμπτης (28/4) και, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, θα φέρει βροχές, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Βοριάδες, κρύο και καταιγίδες την Πρωτομαγιά

Το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο χειμερινή περίοδο, με τους βοριάδες να ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί θα είναι ιδιαίτερα ψυχροί, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Από την Παρασκευή και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, ενώ αναμένονται διαστήματα βροχών και τοπικών καταιγίδων, κυρίως στα ανατολικά, τα νότια και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στα ορεινά, δεν αποκλείονται ακόμη και χιονοπτώσεις, γεγονός ασυνήθιστο για την εποχή.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυροί, αγγίζοντας τοπικά τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και ενισχύοντας περαιτέρω την αίσθηση ψύχρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με μια μικρή βελτίωση να διαφαίνεται προς το τέλος του τριημέρου.

Πάντως, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η ψυχρή αυτή «παρένθεση» δεν θα έχει διάρκεια. Προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς την περιοχή μας, οδηγώντας σε απότομες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και πιθανώς σε πρώιμα καλοκαιρινές συνθήκες.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

YouTube thumbnail

Πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα για την Πρωτομαγιά

Τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό της Πρωτομαγιάς παρουσίασε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, κάνοντας λόγο για αλλαγή του καιρού από το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως ανέφερε, η μεταβολή θα ξεκινήσει από το βράδυ της Πέμπτης και θα γίνει πιο αισθητή την Παρασκευή, ανήμερα Πρωτομαγιάς, αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση έως και 10 βαθμούς Κελσίου.

Ενδεικτικά, από τους 26 βαθμούς, ο υδράργυρος μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και στους 16. Στην Αθήνα, ειδικότερα, η θερμοκρασία από τους 26 βαθμούς την Πέμπτη δεν θα ξεπεράσει τους 17 την Παρασκευή.

«Περιμένουμε καλό καιρό θερμοκρασιακά μέχρι την Πέμπτη, θα αρχίσει να βρέχει στη βόρεια Ελλάδα και, πιθανότατα, ο καιρός θα είναι άστατος ανήμερα Πρωτομαγιάς. Πάντως, εάν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, δεν διαφαίνεται πως πρόκειται για ένα καθαρά ανοιξιάτικο τριήμερο. Την ίδια ώρα, αναμένονται βροχές κατά περιόδους στα ηπειρωτικά τμήματα, με τη μεγιστή τιμή της θερμοκρασίας κοντά στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου» επισήμανε ο μετεωρολόγος.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από το απόγευμα της Πέμπτης η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση έως και 10 βαθμούς, ενώ θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις.

Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και στο βόρειο – βορειοδυτικό Αιγαίο, όπου αναμένονται μπόρες και καταιγίδες. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν ακόμη και απαγορευτικά απόπλου.

Από την Παρασκευή, ωστόσο, στο «μάτι» του ψυχρού μετώπου θα βρεθούν η Θεσσαλία, η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου. Αναμένονται εκ νέου βροχές και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Από το Σάββατο προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στη δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο Αιγαίο.

Οι ισχυροί άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα θυμίσει ξανά άνοιξη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες από την ΕΜΥ

Πρόγνωση για την Πέμπτη 30.04.2026

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρας τους 21 με 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά και την νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 01.05.2026

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για το Σάββατο 02.05.2026

Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 03.05.2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Το νέο «παζάρι ισχύος» με ταμείο 2 τρισ. ευρώ

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Το νέο «παζάρι ισχύος» με ταμείο 2 τρισ. ευρώ

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: Τέλος ο κ. Καλός, λογικευτείτε

Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: Τέλος ο κ. Καλός, λογικευτείτε

Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Θρίλερ στη Μεσσηνία 29.04.26

Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος στην Καλαμάτα - Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου - Το θύμα έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας

Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του
Στη Ρόδο 29.04.26

Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα του 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό το Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του

Εις βάρος του 45χρονου στη Ρόδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία

Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Δείτε βίντεο 29.04.26

Νεαρός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι - Ζητάει ψυχολόγο

Κινητοποίηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη καθώς νεαρός άνδρας πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Κασσάνδρου και φωνάζει πως χρειάζεται ψυχολόγο

Θεσσαλονίκη: Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από μπαλκόνι
Στη Θεσσαλονίκη 29.04.26

Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από μπαλκόνι - Της ασκήθηκε ποινική δίωξη

Στην 25χρονη μητέρα ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη - Το παιδί φιλοξενείται σε συγγενείς

Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας: Κύριος σκοπός μας δεν είναι η φύλαξη κτιρίων – Απαιτείται επιπλέον προσωπικό
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Κύριος σκοπός μας δεν είναι η φύλαξη κτιρίων - Απαιτείται επιπλέον προσωπικό, λέει η Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας αναφέρει ότι για τα βασικά καθήκοντα της υπηρεσίας απαιτούνται πάνω από 2.000 άτομα ενώ υπηρετούν 500

«Δεν δηλώνει μεταμέλεια ο 89χρονος» λέει ο δικηγόρος του – Πώς κατάφερε να μείνει ασύλληπτος επί 6 ώρες
«Ακραία απελπισία» 29.04.26

«Δεν δηλώνει μεταμέλεια» λέει ο δικηγόρος του 89χρονου - Πώς κατάφερε να μείνει ασύλληπτος επί 6 ώρες

«Ο 89χρονος έφυγε, η καραμπίνα έμεινε πάνω στο φωτοτυπικό, δικηγόροι έκαναν τις φωτοτυπίες τους, έμπαινε κόσμος για καταθέσεις, άλλοι τρέχανε φοβισμένοι», λέει δικηγόρος που βρισκόταν στο Πρωτοδικείο

Κρήτη: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του 4χρονου και του 6χρονου που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ
Ελλάδα 29.04.26

Κρήτη: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του 4χρονου και του 6χρονου που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Η κατάσταση της υγείας δύο μικρών αγοριών στην Κρήτη παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, έπειτα από δύο ξεχωριστά περιστατικά που προκάλεσαν την άμεση νοσηλεία τους στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Δικαστικοί υπάλληλοι: Μαζική κινητοποίηση – «Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες»
Μετά την επίθεση 29.04.26

«Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες» - Μαζική κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που κήρυξε η Ομοσπονδία τους μετά το περιστατικό με την ένοπλη επίθεση στο κτίριο του Πρωτοδικείου

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
Ελλάδα 29.04.26

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο 89χρονος φέρεται να πυροβόλησε προς το έδαφος και όχι απευθείας κατά των πολιτών που βρίσκονταν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή - Αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ
Ελλάδα 29.04.26

Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ

Το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα στην Κάλυμνο, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας

Εργατικά δυστυχήματα: Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας το 2025 – 8 αυτοκτονίες, 22 θάνατοι από θερμική καταπόνηση
Ερευνα ΟΣΕΤΕΕ 29.04.26

Εργατικά δυστυχήματα: Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας το 2025 – 8 αυτοκτονίες, 22 θάνατοι από θερμική καταπόνηση

Τα εργατικά δυστυχήματα και οι τραυματισμοί στην εργασία στην Ελλάδα πολλαπλασιάζονται, ενώ θέματα όπως η ψυχική υγεία και η θερμική καταπόνηση προστίθενται στη γενική δυστοπική εικόνα- Τι δείχνουν τα στοιχεία της νέας έρευνας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζόμενων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας, λένε οι δικαστές και καλούν το υπ. Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα - «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)

Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου
Με προοπτικές 29.04.26

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
Τένις 29.04.26

Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής παραδέχθηκε πως μετά από πολύ καιρό αισθάνθηκε ξανά ο εαυτός του στο γήπεδο.

Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Θρίλερ στη Μεσσηνία 29.04.26

Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος στην Καλαμάτα - Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου - Το θύμα έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
Ανάπτυξη 29.04.26

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Κρεμλίνο 29.04.26

Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα - Φόβος για ουκρανική επίθεση

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του
Στη Ρόδο 29.04.26

Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα του 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό το Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του

Εις βάρος του 45χρονου στη Ρόδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Δείτε βίντεο 29.04.26

Νεαρός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι - Ζητάει ψυχολόγο

Κινητοποίηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη καθώς νεαρός άνδρας πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Κασσάνδρου και φωνάζει πως χρειάζεται ψυχολόγο

Σύνταξη
Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου
Αυτοδιοίκηση 29.04.26

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου

Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Στραγγαλισμένες γυναίκες και βιασμένοι νεαροί άνδρες: Οι εφιαλτικές καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν
Κρυφές ταφές & ναρκωτικά 29.04.26

Στραγγαλισμένες γυναίκες και βιασμένοι νεαροί άνδρες: Οι εφιαλτικές καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν

Νέες καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν μιλούν για ναρκωμένους και βιασμένους νεαρούς άνδρες, αλλά και για γυναίκες που στραγγαλίστηκαν και θάφτηκαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σκάνδαλο υποκλοπών: Όλες οι φορές που η εισαγγελία του Άρειου Πάγου παρεμπόδισε την έρευνα
Πολιτική 29.04.26

Σκάνδαλο υποκλοπών: Όλες οι φορές που η εισαγγελία του Άρειου Πάγου παρεμπόδισε την έρευνα

Δυστυχώς, η διάταξη του κ. Τζαβέλα δεν είναι η μοναδική που επιχειρεί να θάψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το επιχείρησαν με διάφορους τρόπους και άλλοι εισαγγελείς του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του
Πολιτική 29.04.26

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του

«Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη νέα του ανάρτηση

Global Sumud Flotilla: Κυρώσεις του Ισραήλ σε όσους συγκεντρώνουν χρήματα για την αποστολή – Απειλεί με κατάληψη των πλοίων
Κόσμος 29.04.26

Το Ισραήλ επιβάλει κυρώσεις σε όσους συγκεντρώνουν χρήματα για το Global Sumud Flotilla και απειλεί με κατάληψη των πλοίων

Η νέα αποστολή του Global Sumud Flotilla αναχώρησε από τη Σικελία για τη Γάζα, με ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα και την Τουρκία - Το Ισραήλ κατηγορεί τον στολίσκο της ελευθερίας για στήριξη της τρομοκρατίας

Θεσσαλονίκη: Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από μπαλκόνι
Στη Θεσσαλονίκη 29.04.26

Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από μπαλκόνι - Της ασκήθηκε ποινική δίωξη

Στην 25χρονη μητέρα ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη - Το παιδί φιλοξενείται σε συγγενείς

Σύνταξη
Παρέμβαση Ανδρουλάκη: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας
Πολιτική 29.04.26

Παρέμβαση Ανδρουλάκη: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές. Ταυτόχρονα εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας ότι προχώρησε σε περαιτέρω εντατικοποίηση και απορρύθμιση με την θέσπιση της εξαήμερης εργασίας και του 13ωρου.

Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας: Κύριος σκοπός μας δεν είναι η φύλαξη κτιρίων – Απαιτείται επιπλέον προσωπικό
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Κύριος σκοπός μας δεν είναι η φύλαξη κτιρίων - Απαιτείται επιπλέον προσωπικό, λέει η Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας αναφέρει ότι για τα βασικά καθήκοντα της υπηρεσίας απαιτούνται πάνω από 2.000 άτομα ενώ υπηρετούν 500

Σύνταξη
Λίζα Κούντροου: Τόσα χρήματα κερδίζει σήμερα από τα Φιλαράκια
Χρυσωρυχείο 29.04.26

Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε τα χρήματα που κερδίζει κάθε χρόνο από τα Φιλαράκια - 22 χρόνια μετά το φινάλε

Μπορεί να έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στα Φιλαράκια, ωστόσο η επιτυχημένη σειρά συνεχίζει να γεμίζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρωταγωνιστών

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

