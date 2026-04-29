Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά με καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική
Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού τη φετινή Πρωτομαγιά, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ψυχρό μέτωπο που έρχεται από τα βόρεια Βαλκάνια και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.
Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Πέμπτης (28/4) και, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, θα φέρει βροχές, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
Δείτε LIVE την πορεία του καιρού
Βοριάδες, κρύο και καταιγίδες την Πρωτομαγιά
Το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο χειμερινή περίοδο, με τους βοριάδες να ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί θα είναι ιδιαίτερα ψυχροί, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές.
Από την Παρασκευή και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, ενώ αναμένονται διαστήματα βροχών και τοπικών καταιγίδων, κυρίως στα ανατολικά, τα νότια και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στα ορεινά, δεν αποκλείονται ακόμη και χιονοπτώσεις, γεγονός ασυνήθιστο για την εποχή.
Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυροί, αγγίζοντας τοπικά τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και ενισχύοντας περαιτέρω την αίσθηση ψύχρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με μια μικρή βελτίωση να διαφαίνεται προς το τέλος του τριημέρου.
Πάντως, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η ψυχρή αυτή «παρένθεση» δεν θα έχει διάρκεια. Προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς την περιοχή μας, οδηγώντας σε απότομες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και πιθανώς σε πρώιμα καλοκαιρινές συνθήκες.
Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου
Πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα για την Πρωτομαγιά
Τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό της Πρωτομαγιάς παρουσίασε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, κάνοντας λόγο για αλλαγή του καιρού από το βράδυ της Πέμπτης.
Όπως ανέφερε, η μεταβολή θα ξεκινήσει από το βράδυ της Πέμπτης και θα γίνει πιο αισθητή την Παρασκευή, ανήμερα Πρωτομαγιάς, αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση έως και 10 βαθμούς Κελσίου.
Ενδεικτικά, από τους 26 βαθμούς, ο υδράργυρος μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και στους 16. Στην Αθήνα, ειδικότερα, η θερμοκρασία από τους 26 βαθμούς την Πέμπτη δεν θα ξεπεράσει τους 17 την Παρασκευή.
«Περιμένουμε καλό καιρό θερμοκρασιακά μέχρι την Πέμπτη, θα αρχίσει να βρέχει στη βόρεια Ελλάδα και, πιθανότατα, ο καιρός θα είναι άστατος ανήμερα Πρωτομαγιάς. Πάντως, εάν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, δεν διαφαίνεται πως πρόκειται για ένα καθαρά ανοιξιάτικο τριήμερο. Την ίδια ώρα, αναμένονται βροχές κατά περιόδους στα ηπειρωτικά τμήματα, με τη μεγιστή τιμή της θερμοκρασίας κοντά στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου» επισήμανε ο μετεωρολόγος.
Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από το απόγευμα της Πέμπτης η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση έως και 10 βαθμούς, ενώ θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις.
Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και στο βόρειο – βορειοδυτικό Αιγαίο, όπου αναμένονται μπόρες και καταιγίδες. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν ακόμη και απαγορευτικά απόπλου.
Από την Παρασκευή, ωστόσο, στο «μάτι» του ψυχρού μετώπου θα βρεθούν η Θεσσαλία, η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου. Αναμένονται εκ νέου βροχές και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.
Από το Σάββατο προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στη δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο Αιγαίο.
Οι ισχυροί άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα θυμίσει ξανά άνοιξη.
Ο καιρός τις επόμενες ημέρες από την ΕΜΥ
Πρόγνωση για την Πέμπτη 30.04.2026
Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρας τους 21 με 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά και την νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση για την Παρασκευή 01.05.2026
Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.
Πρόγνωση για το Σάββατο 02.05.2026
Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Πρόγνωση για την Κυριακή 03.05.2026
Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις